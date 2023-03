Heidelberg: Premier: NATO jest najskuteczniejszym sojuszem obronnym jaki kiedykolwiek istniał

NATO jest najskuteczniejszym sojuszem obronnym jaki kiedykolwiek istniał, będzie miał on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Sojusz powinien być dalej rozwijany i wzmacniany.

W poniedziałek premier Morawiecki wygłosił w na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w niemieckim Heidelbergu wykład pt. "Europa w historycznym punkcie zwrotnym". Ocenił, że jeśli w Europie osiągnięto w ostatnich miesiącach jakiś sukces, to z pewnością "dzięki współpracy w obszarze bezpieczeństwa".

"Współpraca transatlantycka, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszystko to udowodniło, że NATO jest najskuteczniejszym sojuszem obronnym jaki kiedykolwiek istniał. Bez USA i bez Polski nie byłoby już dzisiaj Ukrainy" - podkreślił premier.

Morawiecki ocenił, że NATO, do którego wkrótce dołączą Szwecja i Finlandia będzie miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie, dlatego sojusz musi być dalej rozwijany i wzmacniany. Jednocześnie kraje należące do NATO muszą budować własne zdolności obronne. "To jest coś, co Polska obecnie robi" - dodał.

"Budujemy nowoczesną armię, aby bronić nie tylko siebie, ale również po to, aby pomagać naszym sojusznikom. Wydajemy do 4 proc. PKB na obronność co jest możliwe tylko dzięki naprawie finansów publicznych, której dokonał mój rząd, likwidując luki w systemie finansów publicznych, pozostawione nam w spadku przez naszych poprzedników" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera, wydatki w zakresie obronności nie powinny wliczać się do ustanowionego w traktacie z Maastricht limitu fiskalnego, według którego deficyt sektora finansów publicznych nie może przekraczać 3 procent PKB.