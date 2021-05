Hindusi mieszkający w ZEA wydają tysiące dolarów na czartery do Dubaju w obliczu ograniczeń w podróżowaniu

Hindusi mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydają tysiące dolarów na czarter prywatnych odrzutowców do Dubaju w obliczu ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią Covid-19 – informuje portal N Coronavirus, związany z anglojęzyczną gazetą "The National" z ZEA.

Wielu Hindusów wydało tysiące dolarów na loty czarterowe do Dubaju, aby połączyć się z rodziną i wrócić do pracy w obliczu ograniczeń w podróżach komercyjnych. Lekarze i biznesmeni, którzy są rezydentami ZEA, zapłacili do 5400 USD za miejsca w samolotach z Delhi i Bombaju - podaje portal.

ZEA ogłosiły zawieszenie podróży od 24 kwietnia dla podróżnych i pasażerów tranzytowych z Indii po wzroście liczby zachorowań i zgonów na Covid-19 w tym kraju. Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (GCAA) nie podał, kiedy zostaną wznowione normalne usługi.

Pasażerowie zwolnieni z opłat to obywatele ZEA, dyplomaci, osoby podróżujące samolotami służbowymi oraz posiadacze tzw. złotych długoterminowych wiz pobytowych - podaje portal N Coronavirus.

Czarter samolotu z Indii kosztuje zazwyczaj od 6500 do 9000 USD za godzinę lotu, w zależności od typu samolotu. Lot z Delhi do Dubaju trwa nieco ponad cztery godziny.

Pasażerowie muszą przestrzegać ścisłych zasad, aby zapewnić sobie powrót do ZEA. Zgodnie z przepisami GCAA, każda osoba przewożona samolotem biznesowym musi posiadać ważny test PCR, przestrzegać 10-dniowego okresu kwarantanny i wykonać test po przylocie, a następnie dwa testy w czwartym i ósmym dniu kwarantanny. Akredytowane laboratorium musi przeprowadzić wstępny test PCR w Indiach na 48 godzin przed przylotem do ZEA, a certyfikat musi zawierać kod QR.