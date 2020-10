Hiszpania: 160-tysięczna Salamanka będzie objęta kordonem sanitarnym

Liczące 160 tys. mieszkańców miasto Salamanka, na północnym zachodzie Hiszpanii, zostanie objęte kordonem sanitarnym na podstawie czwartkowej decyzji władz wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu. Restrykcje związane z pandemią Covid-19 wejdą w życie w nocy z piątku na sobotę.

Odpowiedzialna za służby medyczne Kastylii i Leonu Veronica Casado wyjaśniła, że wjazd lub wyjazd z miasta będzie mógł nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wśród których jest m.in. konieczność udania się do pracy, do placówki służby zdrowia, szkoły lub uczelni wyższej, a także do sądu. Dodała, że decyzja zapadła po stwierdzeniu ponad 500 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Casado oświadczyła, że choć wewnątrz miasta nie będzie obowiązywał nakaz pozostawania w domach, to zostaną wprowadzone nowe restrykcje, m.in. ograniczające o połowę liczbę klientów w placówkach handlowych i usługowych oraz wymóg zamykania tych placówek do godz. 22.

Wprowadzenie obostrzeń sanitarnych w Salamance ma związek z licznymi ogniskami wirusa SARS-CoV-2 zanotowanymi w ostatnich dniach. Część z nowych infekcji miała miejsce na miejscowym uniwersytecie, gdzie do czwartkowego popołudnia zamknięto kilka wydziałów.

Według dziennika "La Geceta de Salamanca" w ostatnich dniach lokalne służby sanitarne potwierdziły zakażenia wśród studentów, z których część brała udział w zabronionych masowych zabawach. Około 40 z nich w związku z tym wydalono z uczelni.

Lokalny dziennik odnotował, że podczas ostatnich 24 godzin w mieście doszło do "niepokojącego wzrostu" infekcji. Od środy zakaziło się 106 osób, a trzech pacjentów chorych na Covid-19 zmarło.

Z szacunków służb medycznych Hiszpanii wynika, że w całym kraju jest już prawie 40 gmin objętych kordonem sanitarnym. Opuszczanie ich lub wjazd możliwy jest tylko po przedstawieniu uzasadnionych powodów, takich jak np. konieczność udania się do pracy, placówki oświatowej lub do lekarza.

Marcin Zatyka