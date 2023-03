Hiszpania: 200-letnia kula armatnia z czasów napoleońskich została zdetonowana przez hiszpańską policję

Hiszpańska policja poinformowała w środę, że dokonała likwidacji groźnego materiału wybuchowego z epoki napoleońskiej. Archeolodzy w zeszłym tygodniu zlokalizowali 76-kilogramową kulę armatnią podczas prac renowacyjnych na zamku Peniscola, który przed wiekami należał do zakonu templariuszy.

Zamek, w którym znaleziono niewybuch, wznosi się nad brzegiem Morza Śródziemnego w malowniczym miasteczku Peniscola w regionie Walencji i był świadkiem wielu konfliktów zbrojnych, w tym wojen napoleońskich na początku XIX wieku - pisze hiszpański portal ABC.

Posiadłość, zbudowana przez zakon templariuszy na pozostałościach starej mauretańskiej cytadeli, od 1411 roku była rezydencją antypapieża Benedykta XIII.

Przez 200 lat wypełniony prochem niewybuch spoczywał w czeluściach zamku, do chwili gdy hiszpańska policja ostrożnie usunęła go i zdetonowała. W komunikacie policji poinformowano, że to, co pozostało z kuli armatniej, zostanie zwrócone archeologom do dalszych badań.

Każdemu, kto natknie się na podejrzane przedmioty, zaleca się, by ich nie ruszał i nie dotykał, ale oznaczył jaskrawymi kolorami, by następnie zgłosić znalezisko policji - przypomina hiszpańskia Guardia Civil.