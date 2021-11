Hiszpania: 6,5 lat więzienia dla sędziego, który spreparował oskarżenie deputowanej Podemos

Sąd Najwyższy Hiszpanii potwierdził w czwartek wyrok 6,5 lat więzienia dla sędziego Salvadora Alby z Wysp Kanaryjskich, który w 2016 roku spreparował oskarżenie i proces deputowanej lewicowej partii Podemos Victorii Rosell.

Od 2020 roku Rosell pełni urząd delegata rządu Hiszpanii ds. przemocy domowej, podlegającego ministerstwu równości.

W czwartkowym orzeczeniu są podtrzymał wyrok skazujący sędziego Albę, wskazując, że posłużył się on m.in. fałszywymi dokumentami i wykroczył poza przysługujące mu kompetencje, aby oskarżyć Rosell, byłą sędzię sądu na Wyspach Kanaryjskich. Alba zarzucił jej nadużycia w prowadzonym od 2014 roku procesie korupcyjnym przeciwko grupie regionalnych przedsiębiorców.

Alba przejął prowadzenie sprawy od Rosell, która w 2015 roku wystartowała w wyborach do Kongresu Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, zdobywając w nim mandat z ramienia partii Podemos.

Czwartkowa decyzja sądu oznacza utrzymanie w mocy wyroku skazującego Albę w 2019 roku, który wydał Wyższy Sąd Wysp Kanaryjskich (TSJC). Orzekł on, że sędzia "konfabulował" wysuwając nieprawdziwe zarzuty wobec Rosell, aby pogrążyć karierę polityczną swojej byłej koleżanki z sądu.

Uruchomiony za sprawą Alby proces doprowadził do wycofania się Victorii Rosell ze startu w wyborach do Kongresu Deputowanych w lipcu 2016 roku. Pięć miesięcy później została ona oczyszczona z zarzutów, ale do parlamentu powróciła dopiero w wyborach z 2019 roku.

W czwartek hiszpański Sąd Najwyższy utrzymał w mocy orzeczenie TSJC, zgodnie z którym Salvador Alba nie będzie mógł być sędzią, ani pełnić żadnych funkcji publicznych przez okres 18 lat. Dodatkowo będzie musiał zapłacić karę 12 tys. euro, a także 60 tys. euro odszkodowania dla Rosell za poniesione przez nią straty moralne.

Marcin Zatyka