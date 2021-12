Hiszpania: 68 medyków z Malagi zakaziło się koronawirusem na przyjęciu przedświątecznym

Co najmniej 68 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły do środy służby medyczne Andaluzji, na południu Hiszpanii, wśród personelu medycznego szpitala w Maladze. Wszyscy zainfekowani SARS-CoV-2 brali wcześniej udział w przyjęciu z okazji Bożego Narodzenia.

Andaluzyjski dziennik "Diario Sur" wskazał, że ognisko zakażenia wśród personelu Szpitala Akademickiego w Maladze doprowadziło do chaosu w pracy tej placówki w związku z brakiem medyków.

Gazeta pisze, że w najbliższym czasie mogą zostać potwierdzone kolejne zakażenia wśród biorących udział w przyjęciu dla pracowników andaluzyjskiego szpitala. W sumie pojawiło się tam blisko 180 osób.

Według dziennika "El Mundo" najwięcej chorych po zorganizowanym na początku grudnia w jednym z lokali Malagi przyjęciu to pracownicy oddziału intensywnej terapii miejscowego szpitala. Komentatorzy wskazują, że osoby zakażone podczas przedświątecznego przyjęcia wcześniej przeszły pełen proces szczepień przeciwko koronawirusowi.

47-milionowa Hiszpania należy do światowej czołówki pod względem liczby zaszczepionych osób. Pełny ich proces przeszło do środy 89,5 proc. osób w wieku powyżej 12 lat. We wtorek wieczorem służby medyczne Hiszpanii zatwierdziły plan szczepień przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat. Proces ten rozpocznie się 15 grudnia.

Marcin Zatyka