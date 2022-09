Hiszpania: 80 tys. urzędników na antyrządowym proteście w Madrycie przeciw rosnącym kosztom życia

Co najmniej 80 tys. pracowników hiszpańskiej administracji rządowej i samorządowej zebrało się w sobotę w centrum Madrytu, by zaprotestować przeciwko polityce rządu, który oskarżają o doprowadzenie do drastycznego wzrostu kosztów życia. Protest spowodował chaos komunikacyjny w stolicy.

Demonstranci domagali się od centrolewicowego gabinetu Pedro Sancheza zmiany programu politycznego. Wśród ich z głównych żądań była też podwyżka płac dla osób zatrudnionych w urzędach, administracji samorządowej oraz w strukturach sił bezpieczeństwa.

Tysiące manifestantów skandowały hasła takie jak: "Sanchez, gdzie są moje pieniądze?", "Z tym rządem tylko tracimy pieniądze!", "Zapłacicie za wszystko przy urnach wyborczych!".

Współorganizator sobotniej akcji, Związek Zawodowy Urzędników i Pracowników Niezależnych (CSIF), zapowiedział, że protesty będą kontynuowane do zakończenia negocjacji z rządem.

Komentatorzy dziennika "El Periodico" odnotowali, że na madryckim wiecu pojawili się liczni członkowie związku zawodowego funkcjonariuszy hiszpańskich sił bezpieczeństwa Jusapol, w tym policjanci i żandarmi.

Do protestu przyłączyli się również członkowie opozycji parlamentarnej, głównie politycy konserwatywnego ugrupowania Vox i centroprawicowej Partii Ludowej.

