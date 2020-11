Hiszpania: „ABC” krytykuje system wyborczy w Stanach Zjednoczonych

USA są obecnie krajem „głęboko podzielonym i zranionym”; „jeżeli obywatele muszą zwracać się do sądu, aby to sędziowie ustalili, kto faktycznie wygrał wybory, to znaczy, że demokracja jest wypaczona” - ocenił w czwartek hiszpański dziennik „ABC” w artykule redakcyjnym.

"ABC" zwrócił uwagę, że sama kampania przed wyborami prezydenckimi w USA przebiegła normalnie i bez większych zakłóceń. Pojawiły się wprawdzie pewne niepokojące sygnały, takie jak znaczny wzrost w sprzedaży broni w kraju, ale kampania odbyła się "zgodnie z prawem i amerykańską tradycją" - napisał.

"Tym bardziej niezrozumiałe jest, dlaczego prezydent Trump z Białego Domu mówił o oszustwie wyborczym, a jednocześnie ogłosił się niekwestionowanym zwycięzcą jeszcze przed zakończeniem liczenia głosów. Taki manewr nie licuje z reputacją kraju, który utożsamia się z demokracją i respektowaniem państwa prawa - oceniła ABC. - Każdy głos jest jednakowo ważny i brakiem szacunku dla wyborców jest lekceważenie czy ignorowanie procesu przeliczania głosów".

Dziennik podkreślił, że "innym problemem jest istnienie w Stanach Zjednoczonych systemu wyborczego bazowanego na tradycjach wiejskiego stylu życia, który zaniknął już dawno temu, a także na dyskrecjonalnej autonomii stanów, co przekłada się na anachroniczne praktyki wyborcze".

"Pozostawianie urn wyborczych otwartych przez wiele dni, aby otrzymywać głosy przesyłane pocztą, nie jest rozsądne, może wzbudzać podejrzenia i może być źle interpretowane, zwłaszcza kiedy to niewielka liczba głosów decyduje o zwycięzcy" - ocenił.

"Najpotężniejszy kraj świata, gdzie powstają najbardziej zaawansowane innowacje technologiczne, godzinami pozostawał w próżni politycznej, ponieważ kilka (i to wcale nie najgęściej zaludnionych) stanów ma nieodpowiedni system liczenia głosów - napisał "ABC". - Co gorsza, rozbieżności w zasadach wyborczych i w procedurach głosowania w poszczególnych stanach mogą wywoływać spory doprowadzające do konieczności rozstrzygania przez sąd".

"Kiedy obywatele muszą zwracać się do sądu o ustalenie zwycięzcy w wyborach, to oznacza, ze demokracja jest wypaczona" - ocenił.

Zdaniem dziennika proces wyborczy powinien być "przewidywalny, neutralny, a nawet, w miarę możliwości, automatyczny".

"ABC" wezwał główne partie amerykańskie do rozpoczęcia usprawnienia "mechanizmu wyborczego".

"Stany Zjednoczone mają przed sobą naprawienie demokracji, która została zraniona w tych wyborach" - oceniła gazeta.

Z Saragossy Grażyna Opińska