Hiszpania: “ABC”: Odrodzenie Polski to lekcja budowania państwa od zera

Z odrodzenia Polski po 1918 roku można się nauczyć niezwykłej sztuki improwizacji i skuteczności w budowaniu zrębów państwowości niemal od zera - napisał w środę na łamach hiszpańskiego dziennika “ABC” prof. Wojciech Roszkowski.

Historyk wskazał, że w polskiej tradycji bardzo wyraźnie zauważa się różnicę między "powstaniem" niepodległej Polski w 1918 roku a jej "odrodzeniem".

"Ktoś, kto używa pierwszego określenia, ignoruje istotę tego, co dla Polaków stanowił koniec I wojny światowej, a nawet ignoruje tysiąc lat wcześniejszej historii Polski" - zauważył prof. Roszkowski, wskazując na wiele zwrotów akcji w ciągu ostatniego stulecia.

W ocenie historyka wiek XX zaznaczył się szczególnym nasyceniem dramatów ludności polskiej: masowych mordów, deportacji, przesiedleń i wywłaszczeń.

"Polak urodzony na początku XX wieku miał szansę przyzwyczaić się do rządów zaborców - Austro-Węgier, Niemiec i Rosji - którzy panowali nad ziemiami polskimi przez ponad 120 lat, a następnie przeżyć euforię odrodzenia państwowości w listopadzie 1918 roku, klęskę tej państwowości w wyniku inwazji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku, odbudowę państwa po 1945 roku w postaci totalitarnego wasala Związku Sowieckiego, a w końcu upadek władzy komunistycznej i rodzenie się nowej Polski, demokratycznej" - napisał.

Profesor Roszkowski zauważył, że choć po 1989 roku Polska odradza się na nowo, Polacy z trudem odkrywają swoją tożsamość.

"Polska pod rządami komunistów, i to w czasach pokoju, była piekielnym doświadczeniem przystosowania wbrew naturze, z którego Polacy wyszli mocno okaleczeni mentalnie, ale wyszli zwycięsko dzięki dziesięciomilionowej "Solidarności" i wsparciu papieża Polaka, Jana Pawła II, krusząc fundamenty podziału Europy" - napisał prof. Roszkowski.

Polski historyk odnotował, że pomimo fałszywych opinii o Polsce w gremiach UE przynależność do tej organizacji nie jest dziś na ogół kwestionowana, a fakt, iż "saldo obrotów gospodarczych z krajami Unii jest dla Polski niekorzystne, gdyż wywóz zysków jest stale większy niż unijne dotacje, nie robi wielkiego wrażenia".

"Co więcej, bezsensowne unijne naciski prowokują raczej do oporu, niż zastraszają Polaków, wzmacniają zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości politycznej" - napisał Wojciech Roszkowski, wskazując, że tradycyjne wartości wciąż cementują polskie społeczeństwo, wbrew naciskom i modom płynącym z "postępowego" Zachodu.

Prof. Roszkowski podkreślił, że wśród ważnych dziś dla Polaków wartości jest wolność, rodzina oraz polskość.

Teksty o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pióra historyka prof. Wojciech Roszkowskiego, prezesa IPN Jarosława Szarka, filozofa polityki Jana Rokity i prezesa Instytutu Nowych Mediów Eryka Mistewicza, ukazują się w światowej prasie z okazji Święta Niepodległości.

Projekt Instytutu Nowych Mediów "Opowiadamy Polskę światu" realizowany jest z wsparciem Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.