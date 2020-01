Hiszpania: Alert ws. możliwych zamachów na obiekty petrochemiczne

Dowództwo hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil) wydało alert w sprawie możliwych zamachów terrorystycznych na obiekty petrochemiczne w kraju i pojazdy przewożące paliwo - wynika z dokumentu opublikowanego w piątek przez dziennik “El Confidencial”.

W piśmie wydanym kilka godzin po wybuchu, do którego doszło we wtorek wieczorem w zakładzie petrochemicznym koło Tarragony, władze żandarmerii powołują się na apel do dżihadystów o przeprowadzanie zamachów, opublikowany przez dżihadystyczną organizację Państwo Islamskie (IS) w komunikatorze Telegram.

"Wezwanie to dotyczy przeprowadzania ataków na stacje paliw, na wypełnione paliwem cysterny oraz infrastrukturę sieci przesyłu" - napisały w dokumencie władze hiszpańskiej żandarmerii.

Z informacji "El Confidencial" opublikowanych w piątek wynika, że Guardia Civil wezwała hiszpańskie służby bezpieczeństwa do "zwiększonej czujności w najbliższych dniach w związku z możliwym atakiem terrorystycznym".

Według kierownictwa Guardia Civil najbardziej prawdopodobnym celem zamachu w Hiszpanii miałyby być samochody-cysterny transportujące paliwo.

"Ewentualny atak na cysternę doprowadziłby do eksplozji (…) i spowodował dużą liczbę ofiar śmiertelnych oraz rannych" - przestrzegła żandarmeria, przypominając, że w dużych miastach, takich jak Madryt, jeździ dużo takich pojazdów.

W grudniu powiązana z IS organizacja Muntasir opublikowała w internecie apele zachęcające do przeprowadzenia w Hiszpanii zamachów w okresie świątecznym.

We wtorek wieczorem na terenie położonego zakładu petrochemicznego koło Tarragony, w północno-wschodniej Hiszpanii doszło do potężnej eksplozji, wskutek której zginęły trzy osoby, a siedem zostało ciężko rannych.

Dotychczas nie wykluczono żadnego z możliwych scenariuszy zdarzenia, w tym zamachu terrorystycznego. Z pierwszych ustaleń w śledztwie wynika, że eksplozja nastąpiła w stosunkowo nowej części fabryki, oddanej do użytku w 2017 r. Bezpośrednią przyczyną tragedii był wybuch w zbiorniku z tlenkiem etylenu.

Marcin Zatyka