Hiszpania: Amerykański samolot z 400 ewakuowanymi Afgańczykami wylądował w bazie wojskowej w Rota

Amerykański samolot wojskowy przywiózł w piątek rano 400 ewakuowanych współpracowników afgańskich do hiszpańsko-amerykańskiej bazy marynarki wojennej w Rota koło Kadyksu, w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej. To pierwszy lot zrealizowany na mocy umowy zawartej pięć dni temu między premierem rządu Hiszpanii Pedro Sanchezem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

Według informacji ambasady Stanów Zjednoczonych, na którą powołała się Europa Press, ewakuowanych Afgańczyków odebrali urzędnicy amerykańscy, którzy zajmą się nimi podczas pobytu, przy wsparciu żołnierzy hiszpańskich, Czerwonego Krzyża oraz wolontariuszy pracujących w bazie.

Zgodnie z amerykańsko-hiszpańską umową, Stany Zjednoczone będą mogły przetransferować do 4 tys. Afgańczyków do dwóch morskich baz wojskowych na terytorium Hiszpanii - Rota i Moron w Andaluzji. Ewakuowani będą mogli tam pozostać maksymalnie 14 dni, a następnie zostaną przewiezieni do Stanów Zjednoczonych lub do innych krajów, z którymi Waszyngton podpisuje umowy w sprawie tymczasowego przyjęcia afgańskich współpracowników oraz ich rodzin.

Ewakuowani Afgańczycy są także tymczasowo lokowani w bazie lotniczej Torrejon de Ardoz pod Madrytem, gdzie otwarto obóz dla uchodźców, a stamtąd kierowani do innych regionów Hiszpanii lub innych państw członkowskich UE.

