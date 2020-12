Hiszpania: Antysemickie hasła na murze żydowskiego cmentarza koło Madrytu

"Dobry żyd to martwy żyd" - to i podobne hasła pojawiły się przed Świętami na murze cmentarza żydowskiego pod Madrytem. O ich autorstwo podejrzewa się neonazistów. Coraz więcej rządzonych przez lewicę hiszpańskich samorządów przyjmuje też, odrzucane przez sądy, uchwały popierające bojkot Izraela.

"Żydzie, morderco, idziemy po ciebie", "raus, holokłamstwo", "dobry żyd to martwy żyd" - takie hasła pojawiły się na murze przy głównym wejściu na cmentarz żydowski w Hoyo de Manzanares pod Madrytem. Federacja Wspólnot Żydowskich w Hiszpanii (FCJE) określiła je jako antysemicką mowę nienawiści i wezwała władze stolicy do ścigania i ukarania autorów graffiti.

Organizacja pozarządowa Ruch Przeciwko Nietolerancji (MCI) złożyła zawiadomienie do prokuratury. Według MCI autorami napisów są prawdopodobnie ugrupowania neonazistowskie, a akt ten wpisuje się w realizowane ostatnio także w innych krajach Europy antysemickie kampanie.

"Antysemityzm i profanacja grobów zawsze były znamionami ustrojów totalitarnych" - podkreśliła przewodnicząca wspólnoty autonomicznej Madrytu, Isabel Diaz Ayuso na Twitterze. Dodała, że "Zachód zbudowany jest na (starożytnej) Grecji, Rzymie i żydowskim dziecku, które urodziło się w Betlejem". Zaznaczyła, że antysemityzm nie będzie tolerowany, a sprawcy tego kierowanego nienawiścią czynu ścigani.

Chociaż antysemityzm w Europie jest zwykle kojarzony ze skrajną prawicą, to jednak w ciągu ostatnich lat zjawisko to stało się również bliskie radykalnej, europejskiej lewicy - zauważa dziennik "El Espanol"

Do lutego 2020 roku 58 rządzonych przez partie lewicowe hiszpańskich miast i gmin przyłączyło się do inicjatywy "strefy wolnej od izraelskiego apartheidu" (ELAI). Akcja jest częścią szerszego ruchu "bojkotu, dezinwestycji i sankcji" (BDS), promującego bojkot ekonomiczny Izraela. Jego uczestnicy zwracają uwagę na łamanie przez to państwo prawa międzynarodowego i podkreślają "kolonialną" politykę Izraela prowadzącą do "apartheidu" wobec Palestyńczyków. W ramach tzw. paktu ELAI samorządy m.in. Kadyksu, Pampeluny, Santiago de Compostela i Gran Canarii wprowadziły system blokowania firm izraelskich i uniemożliwiania im startu w miejskich przetargach czy bojkot produktów izraelskich.

"Antysemickie prześladowania jak w nazistowskich Niemczech" - oburzał się przewodniczący proizraelskiego stowarzyszenia Akcja i Komunikacja o Bliskim Wschodzie (ACOM), Angel Mas. "Zatwierdzili niedopuszczanie Żydów do przetargów. Zawsze chcą nas penalizować pod płaszczykiem deklaracji humanitarnych. Wyłączono nas z życia społecznego, politycznego, gospodarczego i obywatelskiego na tych obszarach" - dodał. Według ACOM w Hiszpanii mamy do czynienia z "ekspansją ideologii antysemickiej przebranej za antysyjonizm".

"Ksenofobia, by walczyć z ksenofobią" - komentuje dziennik "Libre Mercado".

Według portalu fact-checkingowego Newtral, kampania ELAI nie odnosi się w swoich działaniach do Żydów ani do Izraelczyków, tylko "wzywa do bojkotu firm, które współpracują przy naruszaniu praw człowieka w Palestynie i przy budowie nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu". To antysyjonizm nie antysemityzm - podkreśla portal.

Do tej pory wszystkie uchwały samorządów w ramach akcji ELAI zostały anulowane przez sądy, które w 58 przypadkach przyznały rację hiszpańskim wspólnotom żydowskim powołującym się na artykuł hiszpańskiej konstytucji zabraniający dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość czy religię.

