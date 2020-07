Hiszpania apeluje do Turcji o podjęcie dialogu z Grecją

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya, która przebywa w Atenach, zaapelowała we wtorek do Turcji o realne podjęcie obiecanego dialogu w sprawie sporu z Grecją o eksploatację złóż ropy i gazu we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego.

Dzień wcześniej Gonzalez Laya złożyła wizytę w Ankarze i powiedziała na konferencji prasowej ze swoim tureckim odpowiednikiem Mewlutem Cavusoglu, że rząd Turcji jest skłonny zawiesić poszukiwania gazu ziemnego na Morzu Egejskim w celu zawarcia porozumienia z Grecją.

We wtorek minister oznajmiła, że liczy na to, iż za dobrą wolą okazaną przez Ankarę pójdą konkretne czyny i Turcja podejmie negocjacje z Grecją. "To musi się przerodzić w działanie. Nie wystarczy powiedzieć, że chce się podjąć rozmowy" - dodała.

W poniedziałek Gonzalez Laya oznajmiła, że Ankara wyraża "pragnienie wstrzymania się z poszukiwaniami gazu przez co najmniej miesiąc, aby dać przestrzeń do dialogu między stronami konfliktu".

We wtorek potwierdził takie stanowisko Turcji rzecznik prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin, który oznajmił, że poszukiwania podmorskich złóż zostaną zawieszone na czas negocjacji z Atenami.

Napięcie między obydwoma państwami dotyczące wschodnich rejonów Morza Śródziemnego wzrosło w zeszłą środę, gdy grecka marynarka wojenna została postawiona w stan "podwyższonego alertu" w związku z próbami podjęcia odwiertów gazowych na Morzu Egejskim przez Turcję.

Dzień wcześniej Ankara zapowiedziała, że jej statki poszukiwawcze zostaną wysłane na sporne obszary Morza Śródziemnego i tym samym zignorowała apele krajów europejskich i USA o odstąpienie od poszukiwań złóż na spornym terytorium.

Turcja oskarża od dłuższego czasu Grecję o to, że usiłuje pozbawić ją zysków z eksploatacji podmorskich pól naftowych i gazowych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, gdzie zdaniem Ankary granice morskie nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd.