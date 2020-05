Hiszpania: Arcybiskup Madrytu dla PAP: Jan Paweł II żył głoszeniem Ewangelii

Święty Jan Paweł II wprowadzał w życie słowa Jezusa wzywające do głoszenia Słowa Bożego: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" - powiedział w rozmowie z PAP kardynał Carlos Osoro, arcybiskup Madrytu. W poniedziałek przypada 100. rocznica urodzin polskiego papieża.

Mianowany w 1996 r. biskupem Osoro przypomniał, że sam został włączony do grona hierarchów kościelnych właśnie dzięki Janowi Pawłowi II.

"Poczytuję sobie za ogromną łaskę to, że zostałem mianowany biskupem Orense właśnie przez Jana Pawła II. Także on, nieco później, mianował mnie arcybiskupem Oviedo" - powiedział kard. Osoro, przypominając, że jego ostatnie spotkanie z papieżem miało miejsce kilka miesięcy przed jego śmiercią podczas wizyty ad limina hiszpańskich biskupów w Rzymie.

Arcybiskup Madrytu, wspominając św. Jana Pawła II przed 100. rocznicą jego urodzin, która przypada 18 maja, wskazał na dużą gorliwość polskiego papieża w głoszeniu Ewangelii.

"Zarówno w bezpośrednim kontakcie, jaki miałem z papieżem, jak i podczas tego, co mówił w publicznych wystąpieniach, jasno rozumiałem, że Jan Paweł II dosłownie realizuje zawarte w Ewangelii słowa Pana: +Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" - powiedział kard. Osoro.

Arcybiskup Madrytu przypomniał, że w pontyfikacie Jana Pawła II były też dramatyczne wydarzenia, takie jak rzymski zamach na niego z 13 maja 1981 r. Publiczne wybaczenie sprawcy przez papieża kard. Osoro uważa za jedno z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu polskiego papieża.

"Podczas tego długiego pontyfikatu Jan Paweł II stał się także bliższy rodzinom i młodym poprzez różne spotkania o charakterze międzynarodowym, zreformował seminaria duchowne, rozmawiał z wszystkimi ludźmi bez wyjątku, nie dając się odseparować od nich ani przez różnice opinii, ani przez różnice wyznania" - wskazał dostojnik.

Arcybiskup Madrytu zaznaczył, że pontyfikat św. Jana Pawła II oceniany po latach przywodzi myśl, że Karol Wojtyła spełnił na tronie papieskim to, co sam powiedział krótko po swoim wyborze na tron papieski w 1978 r. "Jan Paweł II powiedział w swoich pierwszych słowach: +Otwórzcie drzwi Chrystusowi!+. To właśnie hasło okazało się kluczem do Kościoła i do świata" - dodał.

Na terenie kierowanej przez hiszpańskiego purpurata archidiecezji Madrytu znajdują się liczne nawiązania do osoby św. Jana Pawła II, m.in. ulice nazwane jego imieniem, pomniki, a także siedziby organizacji, które wzięły go sobie za patrona.

W sąsiedztwie stołecznej katedry Almudena znajduje się pomnik św. Jana Pawła II odwiedzany w ciągu roku przez miliony turystów. Został on wybudowany w 1998 r., aby upamiętnić wizytę papieża w Madrycie złożoną pięć lat wcześniej. To właśnie tam w dniu śmierci papieża w 2005 roku i przez kilka kolejnych dni gromadziły się tłumy mieszkańców Madrytu, pragnących oddać cześć zmarłemu.

Innym upamiętnieniem Karola Wojtyły w centrum stolicy Hiszpanii jest m.in. umieszczona w kościele garnizonowym pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu pamiątkowa tablica na cześć pochodzącego z Polski papieża.

Hiszpania była jednym z państw najczęściej odwiedzanych przez Jana Pawła II. Papież przybywał do tego kraju w ramach podróży apostolskich pięciokrotnie: w 1982, 1984, 1989, 1993 i 2003 r.

