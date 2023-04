Hiszpania: Armia: przedłużamy misję myśliwców w rumuńskiej bazie Borcea-Fetesti do czerwca

Hiszpania przedłuży misję siedmiu myśliwców F-18 rozpoczętą w grudniu 2022 r. w bazie wojskowej Borcea-Fetesti na południowym wschodzie Rumunii co najmniej do czerwca 2023 r. - poinformował we wtorek sztab generalny hiszpańskiej armii. W rumuńskiej bazie stacjonuje 130 hiszpańskich żołnierzy.

Planowana do 31 marca misja została wydłużona z zamiarem utrzymania wzmocnień na wschodniej flance NATO w związku z wojną na Ukrainie - dodał sztab.

Od początku misji w Borcea-Fetesti hiszpańskie myśliwce wykonały ponad 750 godzin lotów patrolowych.

"Odbywają się one w ramach działań skoordynowanych z siłami powietrznymi Rumunii oraz Włoch" - zaznaczyło hiszpańskie dowództwo.

Marcin Zatyka