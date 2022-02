Hiszpania: Badanie: największym zagrożeniem dla kraju jest Rosja

W ocenie obywateli Hiszpanii największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju stanowi Rosja. Wyprzedza ona pod tym względem Maroko, wynika z badania przeprowadzonego przez ośrodek studiów międzynarodowych Królewski Instytut Elcano (RIE) w Madrycie.

Ponad 34 proc. osób uczestniczących w przeprowadzonym w lutym badaniu na próbie 1500 osób wskazało, że największe zagrożenie dla Hiszpanii stanowi obecnie Rosja.

Drugim państwem wskazywanym przez Hiszpanów jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ich ojczyzny jest Maroko. Postrzega je w taki sposób 20 proc. obywateli Hiszpanii.

Według badania RIE Hiszpanie są podzieleni co do możliwości skierowania żołnierzy z ich kraju do udziału w konflikcie zbrojnym rosyjsko-ukraińskim po ewentualnym jego wybuchu. 52 proc. uważa, że hiszpańskie wojska nie powinny w nim uczestniczyć, a przeciwnego zdania jest 48 proc.

Zgodnie z najnowszym sondażem RIE obecność Hiszpanii w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego popiera obecnie 80 proc. obywateli tego kraju. Oznacza to, że w porównaniu do dekady lat 80-tych XX w., kiedy Madryt przystąpił do NATO, poparcie dla obecności w strukturach Sojuszu wzrosło o ponad 20 punktów procentowych.

Marcin Zatyka