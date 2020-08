Hiszpania: Bank centralny zaleca rządowi przeprowadzanie masowych testów na koronawirusa

Władze banku centralnego Hiszpanii (BdE) zaleciły rządowi Pedra Sancheza przeprowadzanie masowych testów na koronawirusa w celu powstrzymania nasilającej się w tym kraju epidemii.

W opublikowanym na stronie BdE raporcie podkreślono, że kraj nie może sobie pozwolić na kolejną przymusową izolację społeczną w rodzaju tej, która miała miejsce pomiędzy połową marca a majem. Zaznaczono, że wraz z restrykcjami wprowadzanymi w lipcu i sierpniu w poszczególnych gminach, a nawet całych regionach, zanotowano rosnącą liczbę bezrobotnych.

W swoim dokumencie bank centralny oświadczył, że restrykcje, które mogą zostać wprowadzane wraz z ewentualnym nadejściem drugiej fali zakażeń, po raz kolejny uderzą w hiszpańską gospodarkę. Zalecił rządowi unikanie wprowadzania surowych obostrzeń.

Według BdE lepszym rozwiązaniem od nowych restrykcji jest "lepsze kontrolowanie najsłabszych grup", w tym szczególnie seniorów, a przede wszystkim przeprowadzanie masowych testów na obecność wirusa SARS-CoC-2 w największych hiszpańskich miastach.

W środę rano rządy wspólnot autonomicznych Madrytu i Katalonii ogłosiły, że rozpoczęły masowe testy na obecność koronawirusa w kilku dzielnicach. W komunikatach wyjaśniły, że głównym celem badań jest "wyłapanie" pacjentów z koronawirusem, u których nie występują objawy infekcji.

W połowie sierpnia bank centralny Hiszpanii opracował raport, z którego wynika, że z powodu koronakryzysu doszło do rekordowego wzrostu długu publicznego. BdE zauważył, że od lutego, czyli początku epidemii w tym kraju, do czerwca powiększył się on o 88 mld euro, czyli o 7,3 proc.

Z raportu BdE wynika, że do czerwca 2020 r. dług publiczny osiągnął również nienotowany wcześniej poziom 1,28 bln euro.

Bank centralny przypominając, że już w 2015 r. wartość długu publicznego Hiszpanii oscylowała na poziomie równowartości hiszpańskiego produktu krajowego brutto, odnotował, że w czerwcu 2020 r. w następstwie koronakryzysu zadłużenie publiczne sięgnęło 103 proc. PKB, a do grudnia może ono jeszcze wzrosnąć do 115-120 proc. PKB.

Marcin Zatyka