Hiszpania: Baskijscy nacjonaliści poprą drugi rząd Sancheza

Nacjonalistyczna Partia Basków (PNV) poprze drugi rząd Pedra Sancheza podczas głosowania wotum zaufania dla nowego gabinetu socjalistów. W poniedziałek lider baskijskiego ugrupowania Andoni Ortuzar zobowiązał się na piśmie, że jego partia poprze mniejszościowy rząd socjalistów.

W porozumieniu, które podpisał ze strony Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) jej lider Pedro Sanchez, przewodniczący PNV zgodził się na poparcie nowego gabinetu przez sześciu posłów baskijskiej partii w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu Hiszpanii.

W umowie, która została podpisana w poniedziałek po południu w siedzibie Kongresu Deputowanych, w Madrycie, Ortuzar potwierdził, że PNV będzie "dążyć do zapewnienia Hiszpanii stabilizacji instytucjonalnej".

W 12-punktowym porozumieniu obie strony zobowiązały się m.in. do rozpoczęcia przed lipcem 2020 r. dialogu służącego uznaniu przez "struktury państwowe odpowiednich instytucji" w Kraju Basków, a także opracowania nowego statutu tego regionu.

Poniedziałkowe porozumienie jest drugim, jakie zawarli dotychczas socjaliści po wyborach z 10 listopada 2019 r., które wygrało PSOE, zapewniając sobie 120 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych. Jako pierwszy poparcie dla drugiego rządu Sancheza zadeklarował lewicowy blok Unidas Podemos (UP). Ugrupowanie to wprowadziło do izby 35 posłów.

PSOE od końca listopada prowadzi negocjacje z Republikańską Lewicą Katalonii (ERC), separatystycznym ugrupowaniem, któremu przewodzi osadzony w więzieniu Oriol Junqueras, były wicepremier tego regionu. W październiku został on skazany na 13 lat więzienia przez hiszpański Sąd Najwyższy za udział w organizacji katalońskiego referendum niepodległościowego z 2017 r. W procesie tym, na kary więzienia od 9-13 lat zostało skazanych łącznie dziewięciu separatystów.

Natychmiastowe uwolnienie skazanych jest głównym żądaniem ERC w zamian za wstrzymanie się od głosu podczas głosowania wotum zaufania dla drugiego rządu Sancheza. Separatyści z Katalonii domagają się również możliwości organizacji kolejnego plebiscytu niepodległościowego w regionie.

Władze ERC zapowiedziały, że wskutek impasu w negocjacjach zawarcie umowy z socjalistami możliwe będzie nie wcześniej niż po 6 stycznia. Do tego czasu PSOE będzie rozmawiać w sprawie poparcia dla drugiego gabinetu Sancheza z mniejszymi partiami, reprezentowanymi w Kongresie Deputowanych, m.in. Teruel Existe oraz Galicyjskim Blokiem Nacjonalistycznym (BNG), które mają w izbie po jednym pośle.

Marcin Zatyka