Hiszpania: Biblioteki w nowej formie po przymusowej izolacji

Trwający od blisko trzech miesięcy stan zagrożenia epidemicznego sprawił, że mieszkańcy Hiszpanii zaczęli częściej korzystać z e-booków czy audiobooków. Od poniedziałku możliwe jest wypożyczanie książek, które przed trafieniem do kolejnego czytelnika spędzają w bibliotece 14 dni.

Pochodząca z okolic Caceres w zachodniej Hiszpanii Ana Lalanda spodziewa się, że wielu czytelników podczas trwającej pomiędzy 15 marca a 4 maja przymusowej izolacji, nakazującej pozostanie w domach, zmieniło nawyki. Twierdzi jednak, że nawet ci, którzy zwrócili się ku czytaniu publikacji w wersji elektronicznej, nie zrezygnowali z książek w formie papierowej.

"Epidemia doprowadziła do chaosu na rynku książki, wstrzymano premiery wielu publikacji, a praca księgarni i bibliotek została całkowicie sparaliżowana. Nie oznacza to jednak, że czytelnicy odwrócą się od książek papierowych. Przeciwnie. Ich elektroniczne substytuty nigdy nie zaskarbią sobie tyle sympatii czytelników, co prawdziwe książki" - uważa Lalanda.

Tymczasem od poniedziałku ponad połowa z 47 milionów mieszkańców Hiszpanii może korzystać ponownie z bibliotek po wejściu w ostatnią fazę rządowego programu likwidacji obostrzeń. Wprawdzie każdy region ustanawia własne zasady korzystania z miejsc rozrywki i kultury, ale zobowiązany jest też do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jak odnotował dziennik "El Mundo" w większości działających od poniedziałku bibliotek w aglomeracji Madrytu już w pierwszych dwóch dniach funkcjonowania tych placówek pojawiło się 70 proc. osób zapowiadających się wcześniej z wizytą po odbiór książki.

W trakcie wizyty w hiszpańskich bibliotekach w okresie po epidemii istnieje obowiązek ograniczonego kontaktu między pracownikami tych placówek a wypożyczającymi książki. Te powinny po zwrocie przeleżeć 14 dni zanim trafią w ręce kolejnego czytelnika.

Do minimum ograniczono też wizytę czytelników w bibliotece. Aby wypożyczyć książkę nie mogą oni przebywać w budynku biblioteki dłużej niż pięć minut. Dwa razy dłużej może trwać wizyta osób mających powyżej 60 lat. Wszyscy, bez względu na wiek, muszą przychodzić w masce ochronnej.

