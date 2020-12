Hiszpania: Biskupi wezwali w środę katolików do postu i modlitwy o prawa chroniące życie ludzkie w fazie krytycznej

Hiszpańska Konferencja Biskupia (CEE) wezwała katolików do postu i modlitwy w środę, 16 grudnia, aby „prosić Pana o inspirowanie praw szanujących i wspierających ochronę życia ludzkiego”. W liście „Życie jesty darem, a eutanazja klęską”, biskupi odnieśli się do projektu ustawy regulującej eutanazję, zaproponowanego przez rządzących socjalistów.

Biskupi zwrócili uwagę, ze projekt ustawy został przedłożony do rozpatrywania parlamentarnego bez dialogu publicznego, w sposób "podejrzanie szybki", podczas pandemii i w dodatku w czasie obowiązywania stanu alarmowego. "To fakt szczególnie poważny, gdyż doprowadza do pęknięcia moralnego i zmienia cele państwa - od ochrony życia do odpowiedzialności za zadanie śmierci, w tym także odpowiedzialności lekarzy. Te propozycje wpisują się w antropologiczną i kulturową wizję dominujących systemów władzy na świecie" - podkreślili.

W liście duchowni wezwali do promowania opieki paliatywnej, "która pomaga żyć z poważną chorobą bez bólu" i do wspierania duchowego chorych i ich rodzin. "Taka wszechstronna opieka łagodzi ból, pociesza, daje nadzieję wypływającą z wiary i nadaje sens całemu życiu ludzkiemu, nawet w cierpieniu" - podkreślili.

"Pandemia ujawniła kruchość życia, była powodem żądań lepszej opieki medycznej i wywołała oburzenie z powodu przypadków wyłączania spod opieki osób starszych. Wzrosła świadomość, że zakończenie życia nie może być rozwiązaniem problemów ludzkich. Doceniliśmy pracę służby zdrowia, a nawet żądaliśmy polepszenia jej usług i zwiększenia środków z budżetu na ten cel" - napisali.

Biskupi zwrócili też uwagę, że "śmierć na życzenie nie może być drogą na skróty pozwalającą zaoszczędzić na kosztach opieki paliatywnej". Przeciwnie - "w obliczu śmierci, konieczne jest inwestowanie w opiekę i bliskość z chorymi, czego potrzebują wszyscy na ostatnim etapie życia. To jest prawdziwe współczucie" - podkreślili.

CEE zwraca uwagę, że doświadczenia krajów, w których eutanazja została zalegalizowana, prowadzi do śmierci tych najsłabszych. Osoby, które czują, że są ciężarem dla swoich rodzin, pod wpływem tej presji proszą o śmierć - wyjaśniają katoliccy duchowni.

"Wiele osób umiera bez opieki paliatywnej, a otrzymują ją ci, którzy mogą za nią zapłacić" - alarmują.

W listopadzie hiszpański Komitet Bioetyki, organ doradczy ministerstwa zdrowia, ocenił w swoim raporcie, że eutanazja "nie jest prawem ani postępem", lecz raczej "regresem cywilizacji". Podkreślając konieczność zrozumienia dla osób proszących o wspomagane samobójstwo Komitet odwołał się do kodeksu karnego i praktyki sądowej w tej sprawie. W Hiszpanii od dziesiątków lat nie doszło do orzeczenia kary pozbawienia wolności za akt eutanazji - zauważyli eksperci.

W ub. czwartek projekt ustawy regulującej eutanazję został zaaprobowany przez Komisję Sprawiedliwości w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu. Według doniesień medialnych prawo może wejść w życie już w pierwszym kwartale 2021 r.

Z Saragossy Grażna Opińska