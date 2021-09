Hiszpania: Blisko 40 proc. uczniów w wieku 12-19 lat w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19

Do poniedziałku w Hiszpanii prawie 40 proc. uczniów w wieku 12-19 lat zaszczepiono w pełni przeciw Covid-19 - przekazały w komunikacie służby medyczne. Według resortu zdrowia przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 74 proc. młodzieży szkolnej w tym przedziale wiekowym; w pełni zaszczepionych jest blisko 100 proc. nauczycieli szkolnych.

W Hiszpanii w nowym roku szkolnym obowiązują zasady sanitarne zbliżone do tych z roku 2020/21. Szkoły mają utrzymywać stałą liczbę uczniów w klasach, a wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych, a także do zachowywania dystansu społecznego, który zmniejszono z 1,5 do 1,2 metra.

Do piątku zajęcia lekcyjne rozpoczną się w szkołach na terenie niemal wszystkich wspólnot autonomicznych Hiszpanii.

Z szacunków ministerstwa zdrowia wynika, że pełny proces szczepień zakończyło dotychczas 34 mln obywateli Hiszpanii, czyli 71,5 proc. mieszkańców kraju.

Marcin Zatyka