Hiszpania: Były król Jan Karol weźmie udział w pogrzebie królowej Elżbiety II

Były król Hiszpanii Jan Karol Burbon przybędzie do Londynu na zaplanowany na 19 września pogrzeb brytyjskiej królowej Elżbiety II, podał w poniedziałek cytowany przez media hiszpański dwór królewski.

W wydarzeniu tym Janowi Karolowi ma towarzyszyć jego małżonka królowa Zofia. Para od sierpnia 2020 r. nie mieszka ze sobą po wyjeździe Burbona do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dziennik "El Periodico" zauważa, że pogrzeb Elżbiety II będzie stanowił pierwszą od trzech lat okazję do uczestnictwa Jana Karola w wydarzeniu wspólnie ze swoim synem Filipem VI, aktualnym królem Hiszpanii. Przybędzie on do Londynu w towarzystwie swojej żony, królowej Letycji.

Burbon, który abdykował w 2014 r. w atmosferze skandali korupcyjnych i obyczajowych, opuścił Hiszpanię dyskretnie na początku sierpnia 2020 r. W pozostawionym synowi liście napisał, że emigruje, aby ułatwić Filipowi VI sprawowanie władzy.

W maju br. Jan Karol powrócił ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na czterodniowy wypoczynek do Hiszpanii. Wizyta miała jednak charakter prywatny, a były monarcha spędził większość czasu na regatach organizowanych we wspólnocie autonomicznej Galicji oraz w gronie mieszkających tam przyjaciół.

Dopiero na krótko przed wylotem do Abu Dhabi spotkał się z Filipem VI, co większość komentatorów odebrało jako dystansowanie się aktualnego monarchy od swego ojca.

Marcin Zatyka