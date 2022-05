Hiszpania: Ceny żywności najwyższe od 30 lat

W Hiszpanii rosną koszty utrzymania, a ceny żywności są najwyższe od prawie 30 lat - wynika z ostatnich danych Krajowego Instytutu Statystyki (INE). Wskutek inflacji pogłębionej konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę ceny podstawowych produktów żywnościowych wzrosły w kwietniu o ponad 10 proc. w skali roku.

Wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych przewyższa ogólny wskaźnik cen. Zgodnie z danymi o inflacji, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (IPC) wyniósł w kwietniu 8,3 proc. (o 1,5 proc. mniej niż w marcu)

Spośród 20 produktów, których cena wzrosła najbardziej w ciągu roku,dwanaście to ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Najbardziej podrożał olej z oliwek (42,5 proc.), makaron (25 proc.), mąka i inne zboża (ponad 23 proc.), jaja (21,6 proc.) wyroby piekarnicze i mleko (ponad 14 proc.). Ceny mięsa drobiowego wzrosły o ok 13 proc., a wołowiny o 11,4 proc.

Zarejestrowane w kwietniu zmniejszenie cen prądu i benzyny jest czynnikiem zmniejszającym inflację. Cena energii elektrycznej w kwietniu była o ok. 35 proc. wyższa niż w tym samy miesiącu w roku ub., ale trzykrotnie niższa od blisko 108-procentowego wzrostu odnotowanego w marcu. Wzrost cen paliw wyhamował do 25 proc. w porównaniu do ponad 40 proc. odnotowanych w marcu.

Niepokojący jest, zdaniem analityków INE, wzrost cen produktów nie związanych bezpośrednio z kryzysem energetycznym. Dane za kwiecień dowodzą, że inflacja rozprzestrzenia się na coraz to nowe grupy produktów.

Z Saragossy Grażyna Opińska