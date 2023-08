Hiszpania: Chaos komunikacyjny na Balearach z powodu wichur i awarii systemu kontroli lotów

Z powodu huraganowych wiatrów, które od niedzieli utrzymują się nad Balearami, a także awarii systemu kontroli lotów w Wielkiej Brytanii w największych portach lotniczych tego hiszpańskiego archipelagu panuje chaos, a turyści koczują na korytarzach.

Jak poinformował w środę dziennik "Diario de Mallorca" wśród 1994 lotów odwołanych z powodu awarii brytyjskiego systemu kontroli lotów liczne anulowane połączenia to rejsy na Baleary, na których od niedzieli panuje chaos komunikacyjny z powodu złej pogody. Do skutku nie doszło tam lub zostało opóźnionych ponad 700 połączeń.

Hiszpańska gazeta odnotowała, że większość urlopowiczów przymusowo pozostających na Balearach, w tym szczególnie na popularnej wśród turystów Majorce, stanowią obywatele Wielkiej Brytanii. "Wielu turystów musi kierować się obecnie do Barcelony, aby wydostać się z Majorki, na której praktycznie brakuje miejsc noclegowych" - podał "Diario de Mallorca".

Gazeta odnotowała, że linie Easy Jet ogłosiły już skierowanie dodatkowych samolotów na Majorkę, które miałyby przewieźć urlopowiczów koczujących na lotnisku w Palma de Mallorca do Wielkiej Brytanii.

Do załamania pogody na Balearach doszło w niedzielę, a huraganowe wiatry trwały przez kolejne dni prowadząc do chaosu komunikacyjnego na archipelagu. W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek wichury odczuwalne były również w innych regionach wschodniej Hiszpanii, m.in. w Katalonii oraz we wspólnocie autonomicznej Walencji, gdzie doszło do podtopień.

