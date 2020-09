Hiszpania: Chaos komunikacyjny w Katalonii w dniu święta regionu

W Katalonii na wschodzie Hiszpanii doszło w piątek rano do chaosu komunikacyjnego wskutek zablokowania kilku linii kolejowych wskutek aktów wandalizmu, które zbiegły się w czasie z obchodzonym tego dnia świętem regionu, tzw. Diadą.

Według telewizji TVE za aktami wandalizmu mogą stać działacze skrajnych organizacji separatystycznych z Katalonii, domagających się natychmiastowego ogłoszenia przez region secesji od Hiszpanii. Stacja przypomniała, że już w czwartek na drogach w całym regionie panowały utrudnienia w związku z przygotowaniami do Diady.

Najwięcej aktów wandalizmu, polegających m.in. na układaniu opon na torach lub przerywaniu sieci niezbędnych do kursowania pociągów, zanotowano do piątkowego popołudnia w prowincji Gerona.

Jak poinformowały władze grupy Renfe, odpowiedzialnej za hiszpańską infrastrukturę kolejową, wśród kilkudziesięciu kursów, które w piątek rano nie doszły do skutku, są m.in. połączenia z Barcelony do Paryża oraz do Lyonu.

Rozpoczęcie piątkowej Diady zbiega się z deklaracjami premiera wspólnoty autonomicznej Katalonii Quima Torry, który zaapelował do jej mieszkańców, aby nie porzucali marzeń o niepodległości regionu.

Diada jest jednym z największych świąt Katalończyków. Upamiętnia ono wydarzenia z 11 września 1714 r., kiedy opuszczona przez sojuszników Barcelona została po długotrwałym oblężeniu zdobyta przez wojska francuskie. Klęska ta zakończyła wojnę o sukcesję hiszpańską, a władzę przejęła dynastia Burbonów.

Marcin Zatyka