Hiszpania chce od maja wprowadzić koronapaszporty i liczy na powrót turystów

Rząd Hiszpanii spodziewa się, że władze unijne zgodzą się na obowiązywanie koronapaszportów wydawanych osobom, które przeszły szczepienia przeciwko koronawirusowi. Według przewidywań gabinetu Pedra Sancheza dokumenty takie byłyby wydawane już od maja, służąc swobodnemu podróżowaniu po UE.

Jak poinformowała w środę hiszpańska minister przemysłu, handlu i turystyki Maria Reyes Maroto, okazją do sprawdzenia działania koronapaszportów mogą być targi Fitur. Organizowana w Madrycie impreza wystawiennicza adresowana jest dla branży turystycznej.

W rozmowie z telewizją Antena 3 minister zaznaczyła, że gabinetowi Sancheza zależy na jak najszybszym odblokowaniu turystyki, stanowiącej kluczowy sektor hiszpańskiej gospodarki.

"Targi Fitur (rozpoczynające się 19 maja - PAP) mogą stać się początkiem wdrażania w naszym kraju koronapaszportów" - zapowiedziała Reyes Maroto.

Wraz z koronakryzysem wywołanym przez pandemię w 2020 r. do Hiszpanii przybyło zaledwie 19 mln urlopowiczów, czyli aż o 77 proc. mniej niż w roku wcześniejszym. Nastąpił też rekordowy spadek wpływów od zagranicznych turystów. Wyniosły one 19,7 mld euro, co oznacza, że były mniejsze o 78,5 proc. w stosunku do 2019 r.

