Hiszpania: Co najmniej 19 zakażeń nowym szczepem koronawirusa

W Hiszpanii do czwartkowego popołudnia potwierdzono co najmniej 19 przypadków zakażenia nowym szczepem koronawirusa. Mutacja SARS-CoV-2 doprowadziła w grudniu do licznych zachorowań na Covid-19 w Wielkiej Brytanii.

Z danych resortu zdrowia Hiszpanii wynika, że nowy wariant koronawirusa obecny jest już na terenie pięciu wspólnot autonomicznych kraju: Andaluzji, Galicii, Madrytu, Walencji oraz Asturii.

Według służb medycznych Hiszpanii w najbliższych godzinach można spodziewać się potwierdzenia kolejnych infekcji nowym szczepem, gdyż kilkadziesiąt osób czeka na wynik testów. Jedna z nich to pacjent ze wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu.

Najwięcej zakażeń nową mutacją SARS-CoV-2 potwierdzono w aglomeracji Madrytu oraz w Andaluzji - po pięć.

Według ministra zdrowia Hiszpanii Salvadora Illi w dalszym ciągu żaden z zespołów naukowych nie przedstawił przekonujących dowodów na to, że nowy wariant SARS-CoV-2 jest bardziej zaraźliwy od podstawowego typu wirusa.

Illa ujawnił we wtorek, że służby medyczne Hiszpanii wiedziały już o istnieniu nowej mutacji koronawirusa we wrześniu. Dodał, że nie zaobserwowano jednak, aby szczep ten był odpowiedzialny za wyraźny wzrost zachorowań na Covid-19.

Tymczasem pomiędzy wtorkiem a środą doszło w Hiszpanii do nienotowanego w grudniu przyrostu liczby infekcji - ponad 16 tys. zakażeń.

Według opublikowanych w środę danych resortu zdrowia od początku pandemii w całym kraju zmarło po infekcji koronawirusem 50,6 tys. osób, a zainfekowało się ponad 1,91 mln.

