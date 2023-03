Hiszpania: Czterech rannych policjantów uczestniczących w operacji przeciwko handlarzom narkotyków w Alicante; wśród zatrzymanych Polak

Czterech policjantów zostało rannych we wtorek podczas operacji przeciwko handlarzom narkotyków koło Alicante (Walencja) we wschodniej Hiszpanii. Sześć osób aresztowano, w tym jednego narodowości polskiej - poinformowało we wtorek ministerstwo spraw wewnętrznych w Madrycie.

We wtorek rano funkcjonariusze weszli do dwupiętrowej willi w El Moralet (Alicante) w celu dokonania rewizji. Przywitały ich strzały z broni myśliwskiej oddane przez mężczyznę, który wraz z synem zabarykadował się w domu.

Podczas strzelaniny czterech policjantów odniosło rany i zostało przewiezionych do szpitala publicznego w Alicante. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z napastników, narodowości polskiej, został ranny w ramię. Policja otoczyła teren. Zarówno atakujący, jak i jego syn, wyszli dobrowolnie z kryjówki i zostali zatrzymani. Policja zatrzymała w czasie tej akcji również czterech innych mężczyzn.

Operacja policji przeciwko handlarzom narkotyków działających w prowincji Alicante pod kryptonimem "Sarpa" rozpoczęła się na początku 2023 r. i trwa nadal. Policja skonfiskowała do tej pory duże ilości kokainy i marihuany, którą przestępcy wysyłali w paczkach m. in. do Irlandii.

Z Saragossy Grażyna Opińska