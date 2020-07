Hiszpania: Cztery zachorowania na Covid-19 na tankowcu w okolicach Huelvy

Co najmniej czterech członków załogi maltańskiego tankowca, odbywającego regularne kursy do portów Hiszpanii i Portugalii, zachorowało na Covid-19. Kapitan jednostki wezwał władze Hiszpanii o wydanie pozwolenia na wpłynięcie do portu w Huelvie, na południowym zachodzie tego kraju.

Jak ustalił portal Diario de Huelva, w niedzielę władze sanitarne Hiszpanii zgodziły się na przetransportowanie helikopterem jednego z chorych pasażerów tankowca Sichem Croisic do szpitala w Kadyksie.

Tymczasem testy wykonane wśród załogi tankowca przez skierowany na statek personel medyczny potwierdziły w poniedziałek rano, że trzy inne osoby z Sichem Croisic również chorują na Covid-19.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych kapitan jednostki nakazał odseparowanie chorych członków załogi oraz wezwał władze Hiszpanii o wydanie zgody na wejście tankowca do portu w Huelvie.

Dziennik "El Mundo" twierdzi, że armator tankowca, na którym doszło do infekcji koronawirusem, chciałby, aby do środy udało się w Huelvie dokonać wymiany załogi jednostki.

Wprawdzie dotychczas media nie zdołały ustalić, ile osób przebywa na pokładzie maltańskiego statku, ale Diario de Huelva dowiedział się, że jednostka płynie z portu Leixoes, na północnym wybrzeżu Portugalii.

Według portalu maltański tankowiec regularnie kursuje pomiędzy hiszpańskimi i portugalskimi portami, głównie Kadyksem, Huelvą, Bilbao oraz Leixoes.

Marcin Zatyka