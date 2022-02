Hiszpania: Dla PAP: Polski astronom dr Kacper Wierzchoś odkrył swoją czwartą kometę

Polski astronom dr Kacper Wierzchoś odkrył swoją czwartą już, nieznaną wcześniej kometę. W rozmowie z PAP w czwartek poinformował, że jest to kometa okresowa, która okrąża Słońce co 12,8 lat.

"Kometę znalazłem w nocy 25 stycznia i - zgodnie z procedurami - zgłosiłem obiekt do Minor Center Planet, instytucji Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Po tygodniu istnienie komety zostało potwierdzone, uznane i ogłoszone pod nazwą P/2022 B1 - powiedział Wierzchoś. "To dla mnie wielka radość, gdyż komety są moją pasją" - dodał. Dr Wierzchoś potwierdził PAP, że w liczbie komet odkrytych do tej pory przez polskich astronomów w całej historii dorównał swojemu idolowi - Antoniemu Wilkowi żyjącemu w latach 1876-1940, który "za pomocą bardzo prostych przyrządów" znalazł cztery komety. Naukowiec wyraził nadzieję, że przeszukując niebo podczas pracy przy teleskopie, odkryje następne nieznane dotąd komety.

Urodzony w Lublinie 33-letni astronom pracuje w obserwatorium Mount Lemmon w Arizonie (USA) przy projekcie Catalina Sky Survive w ramach programu obrony planetarnej NASA. Zadaniem astronoma jest odkrywanie obiektów bliskich Ziemi (tzw. Near Earth Objects - NEOs), w tym potencjalnie niebezpiecznych, ale w trakcie poszukiwań natrafia także na komety.

Obecnie ma na swoim koncie odkrycie czterech komet oraz kilkumetrowej średnicy asteroidy, tzw. Małego Księżyca, który niezauważony krążył trzy lata wokół naszej planety. Polak odnalazł także setki nieznanych wcześniej obiektów o orbitach przechodzących niedaleko naszej planety. Wszystkie odkrycia Polaka zostały dokonane przy użyciu półtorametrowego teleskopu.

Grażyna Opińska