Hiszpania: Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru dyskoteki w Murcji

Do co najmniej 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru, który wybuchł w niedzielę nad ranem w jednej z dyskotek w Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii; co najmniej cztery osoby są ranne - przekazał burmistrz miasta Jose Ballesta.

Wcześniej informowano, że w pożarze zginęło dziewięć osób. Straż pożarna nie wyklucza, że ofiar śmiertelnych może być więcej.

W jednej z dyskotek grupa ponad 20 przyjaciół świętowała urodziny, kiedy wybuchł pożar. Według lokalnego dziennika "La Opinion de Murcia", prawdopodobnie doszło do spięcia elektrycznego w oświetleniu. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, doszło do zawalenia się dachu klubu. Płomienie objęły także dwie inne pobliskie dyskoteki.

Na miejsce zdarzenia udały się karetki pogotowia, kilka jednostek straży pożarnej i policji. Funkcjonariusze zamknęli dostęp do dotkniętego pożarem obszaru.

Rodziny ofiar otrzymują pomoc psychologiczną - poinformował Ballesta. Na miejsce zdarzenia udał się regionalny wicepremier Jose Antonio Antelo.

Kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar złożyła na Twitterze m. in. wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz oraz lider prawicowej Partii Ludowej Alberto Ninez Feijoo.

Regionalne władze Murcji ogłosiły trzydniową żałobę.

Z Saragossy Grażyna Opińska