Hiszpania: Do bazy wojskowej pod Madrytem dotarło ponad 2000 afgańskich uchodźców

Do położonej pod Madrytem bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz, gdzie w sobotę zainaugurowano ośrodek dla uchodźców z Afganistanu, do piątkowego popołudnia dotarło 2051 obywateli tego kraju - podał rząd Hiszpanii.

Według szacunków władz wśród uchodźców są zarówno współpracownicy wojsk Hiszpanii oraz ich rodziny, jak i obywatele Afganistanu, którzy podczas misji sił międzynarodowych w tym kraju wspierali inne kraje UE i NATO oraz pomagali urzędnikom ONZ.

Z piątkowego komunikatu MSW Hiszpanii wynika, że 1717 przybyłych do Hiszpanii afgańskich uchodźców już wystąpiło z wnioskiem o azyl polityczny w tym kraju.

Resort przypomniał, że kolejnych uchodźców z Afganistanu należy spodziewać do piątkowego wieczora w ramach kilku lotów. Wśród nich będzie m.in. rejs samolotu hiszpańskiej linii Air Europe z Dubaju.

Według rządowych szacunków większość Afgańczyków trafiających do bazy w Torrejon de Ardoz nie pozostaje tam dłużej niż 48 godzin. W okresie tym następuje m.in. identyfikacja osób, rozmowa służąca określeniu profilu charakterologicznego uchodźcy, a także badanie lekarskie. Następnie uchodźcy są kierowani do ośrodków w innych regionach Hiszpanii lub do innych państw UE.

Pierwsi uciekinierzy z Afganistanu trafili do tego prowizorycznego obozu dla uchodźców 19 sierpnia, cztery dni po tym, jak talibowie zdobyli Kabul. W sobotę nastąpiło oficjalne uruchomienie tego ośrodka z udziałem premiera Sancheza, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

