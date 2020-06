Hiszpania: Do komisji obwodowych zwrócono już ok. 70 proc. kart do głosowania

Do trzech działających na terenie Hiszpanii obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu na urząd prezydenta RP zwrócono już ponad 75 proc. kart do głosowania. W dwóch komisjach działających w Madrycie odsetek ten jest nawet wyższy i wynosi 80 proc.

Jak powiedziała PAP Monika Domańska-Szymczak, radca wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady RP w Madrycie, z dwóch działających w stolicy Hiszpanii komisji do wyborców wysłano łącznie 4185 pakietów wyborczych. Do niedzieli rano do obu madryckich komisji dotarło ponad 80 proc. kart do głosowania.

W trzeciej działającej w Hiszpanii obwodowej komisji wyborczej, przy Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie, wysłanych zostało do Polaków 2028 pakietów wyborczych. Do rana w niedzielę zwrócono do komisji ok. 70 proc. kart do głosowania.

Przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie wyjaśnili PAP, że pakiety wyborcze docierały do polskich rezydentów "bardzo różnie", niektóre z dużymi opóźnieniami, co mogło wynikać m.in. z pracy poszczególnych sortowni, a także z faktu, że 25 czerwca obchodzono święto w Katalonii i na Balearach, co wydłużyło dystrybucję przesyłek.

W niedzielę w ciągu dnia spodziewane jest dostarczanie do obwodowych komisji wyborczych w Madrycie i Barcelonie kolejnych kart do głosowania przekazywanych przez hiszpańskich operatorów pocztowych lub kurierów.

Polacy nie mają możliwości oddawania kart do głosowania osobiście.

Marcin Zatyka