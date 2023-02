Hiszpania: do resortu obrony trafiły przesyłki przypominające listy-bomby; ewakuowano część pracowników

Do siedziby ministerstwa obrony Hiszpanii w Madrycie trafiły w środę dwie przesyłki przypominające listy-bomby - podał stołeczny portal Voz Populi. Na kopertach, jak ustalił portal w resorcie obrony, znajdowało się nazwisko obywatela Rosji, który rzekomo jest nadawcą przesyłek.

Po ewakuacji pracowników w jednej z części budynku ministerstwa funkcjonariusze policji krajowej (Policia Nacional) otworzyli obie przesyłki; nie znaleziono ładunków wybuchowych.

W środę policja zatrzymała 74-letniego mężczyznę, który pod koniec 2022 r. miał wysłać kilka listów z ładunkami wybuchowymi do różnych instytucji, m.in. do ministerstwa obrony.

Do ujęcia domniemanego pocztowego terrorysty doszło w mieście Miranda de Ebro, na północnym zachodzie Hiszpanii.

Od 24 listopada, kiedy list-bombę wysłano do premiera Pedro Sancheza, przesyłki z ładunkami wybuchowymi trafiły do resortu obrony, jednej z firm zbrojeniowych z Saragossy, do bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem, a także do ambasad USA i Ukrainy.

Podczas próby otwarcia przesyłki adresowanej do ambasadora Ukrainy w Madrycie Serhija Pohorelcewa nastąpiła eksplozja ładunku. W efekcie lekko ranny w rękę został pracownik placówki dyplomatycznej.

