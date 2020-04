Hiszpania: „Dom Polski” pomaga Polakom w trudnej sytuacji życiowej z powodu pandemii

Odkąd w Hiszpanii w połowie marca wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, wielu mieszkających w tym kraju Polaków straciło pracę i środki do życia. Stowarzyszenie polonijne „Dom Polski w Getafe” pod Madrytem prowadzi akcje pomocowe dla rodaków w trudnej sytuacji życiowej.

Przy "Domu Polskim" działa Biuro Porad Prawnych i Psychologicznych, stowarzyszenie nawiązało współprace z hiszpańskim Bankiem Żywności, a także szyje maseczki i odzież ochronną dla domów seniora - poinformował w rozmowie z PAP prezes organizacji Andrzej Janeczko.

"Informujemy Polaków, którzy stracili pracę, o przysługujących im świadczeniach socjalnych, takich jak zasiłki, dopłaty do wynajmu mieszkania czy ulgi w opłatach za wodę i elektryczność - powiedział. - Wiele świadczeń jest nowych, wprowadzanych ostatnimi decyzjami rządu, w związku z czym nie wszyscy o nich wiedzą. My informujemy te osoby i, jeżeli spełniają wymagane kryteria, kierujemy (je) do pracowników socjalnych w urzędach administracji państwowej, którzy pomagają w załatwianiu formalności."

Wszystkie porady, zarówno prawne, jak i psychologiczne, są całkowicie bezpłatne w stanie zagrożenia epidemicznego - podkreślił Janeczko. Pracownicy "Domu Polskiego" udzielają ich przez telefon lub drogą elektroniczną ze względu na obowiązujący w Hiszpanii zakaz przemieszczania się.

Janeczko ocenił, że hiszpański system socjalny jest obecnie "przeciążony" i "niewydolny", a terminy załatwiania spraw wyznaczane są na koniec maja. W związku z tym stowarzyszenie nawiązało współpracę z hiszpańskim Bankiem Żywności, wspierającym osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne i inne, które straciły źródło dochodów i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, około 100 polskich rodzin z okolicy Madrytu i Toledo skorzystało z tej formy pomocy - powiedział szef polonijnej organizacji.

Janeczko poinformował, że kierowane przez niego stowarzyszenie dwa razy w miesiącu otrzymuje od Banku owoce i warzywa i raz w miesiącu podstawowe produkty spożywcze, które rozwozi wśród potrzebujących. "Zapewniamy logistykę - towar rozwozimy prywatnymi busami (mamy w tym celu specjalne zezwolenie na przemieszczanie się), a także dajemy z naszej strony 300 godzin wolontariatu miesięcznie" - podkreślił.

"Dostarczyliśmy ponad 4 tys. kg żywności dla polskich rodzin, które z powodu pandemii znalazły się bez środków do życia - dodał. - W okresie przedświątecznym dokupiliśmy produkty ze środków własnych, aby pomoc dotarła do wszystkich rodzin, które się do nas zgłosiły i zostały zakwalifikowane do grupy objętej wsparciem."

Oprócz tego stowarzyszenie prowadzi akcję szycia maseczek i odzieży ochronnej, którą rozwozi do domów seniora, gdzie jest ona potrzebna - powiedział.

Janeczko zapewnił PAP, że na profilu "Domu Polskiego w Getafe" na Facebooku jest wiele wpisów z pozytywnymi ocenami akcji pomocowych stowarzyszenia.

Grażyna Opińska