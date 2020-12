Hiszpania: Dotarł opóźniony ładunek szczepionek firmy Pfizer

We wtorek rano do Hiszpanii dotarł opóźniony transport szczepionek przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. Poniedziałkowa realizacja dostawy była niemożliwa z powodu, jak określiło to hiszpańskie ministerstwo zdrowia, “nagłego zdarzenia logistycznego”.

Partie szczepionek, które mają zostać wykorzystane w najbliższym tygodnia, wylądowały w Hiszpanii wczesnym rankiem na pięciu lotniskach: w Madrycie, Sewilli, Vitorii, Barcelonie oraz Walencji.

Według deklaracji hiszpańskiego ministerstwa zdrowia w transporcie znajduje się łącznie blisko 370 tys. dawek szczepionki, czyli o 20 tys. więcej niż się pierwotnie spodziewano.

Jak poinformował Javier Marin, dyrektor generalny obsługującej hiszpańskie lotniska spółki AENA, podobnej wielkości transportów należy spodziewać się każdego tygodnia w okresie realizacji ogólnokrajowego programu szczepień. Ten ma być wdrażany w trzech etapach w 2021 r.

Marin wyjaśnił, że dzięki wtorkowej dostawie szczepionek z fabryki w Belgii hiszpańskie władze sanitarne będą mogły rozpocząć realizację masowych szczepień w całym kraju.

Pierwsze partie szczepionki przeciw Covid-19 dotarły do Hiszpanii w sobotę rano z Belgii. Następnie przetransportowano je z centrum logistycznego Pfizera w mieście Guadalajara, w środkowej części kraju, do wszystkich wspólnot autonomicznych.

W operacji dostarczenia szczepionek na archipelagi Balearów, Wysp Kanaryjskich oraz do północnoafrykańskich enklaw: Ceuty i Melilli, hiszpańskie służby medyczne wspiera armia.

