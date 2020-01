Hiszpania: Drugi rząd Pedra Sancheza zaprzysiężony

W poniedziałek w Madrycie został zaprzysiężony drugi gabinet Pedra Sancheza. To pierwszy od upadku dyktatury frankistowskiej w dekadzie lat 70. hiszpański rząd opierający się o koalicję.

Wspólny gabinet Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i radykalnie lewicowego bloku Unidas Podemos (UP) jest też największym gabinetem od czasu nastania demokracji w Hiszpanii. Liczy łącznie 22 ministerstwa.

Większość ministrów stanowią dotychczasowi szefowie resortów w pierwszym rządzie Sancheza. Ministrami należącymi do bloku UP są jego szef Pablo Iglesias, odpowiedzialny w nowym gabinecie za resort praw socjalnych, a także jego żona Irene Montero. Będzie ona odpowiedzialna za ministerstwo ds. równouprawnienia płci.

Związany z blokiem UP jest też nowy minister ds. konsumentów Alberto Garzon. Należy on do Zjednoczonej Lewicy (IU), ugrupowania wchodzącego w skład Unidas Podemos.

Do Zjednoczonej Lewicy należy także nowa minister pracy w gabinecie Sancheza Yolanda Diaz.

Po raz pierwszy w historii hiszpańskiej demokracji w rządzie znalazło się czterech wicepremierów. Poza piastującą wcześniej tę funkcję Carmen Calvo, nowymi zastępcami Pedra Sancheza została minister środowiska Teresa Ribera, szefowa resortu gospodarki i cyfryzacji Nadia Calvino, a także Pablo Iglesias. Lewicowy polityk obejmie w nowym gabinecie resort spraw socjalnych.

Podczas poniedziałkowego zaprzysiężenia rządu Sancheza wicepremier Calvo wyraziła przekonanie, że nowy gabinet nie tylko zapewni krajowi jedność terytorialną, ale przysłuży się też "do ogólnonarodowego porozumienia".

Zaprzysiężenie drugiego gabinetu Sancheza zbiegło się z desygnowaniem przez premiera dotychczasowej minister sprawiedliwości w jego rządzie, Dolores Delgado, na urząd prokurator generalnej Hiszpanii.

Informacja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony ugrupowań opozycyjnych, które zarzuciły Sanchezowi próbę upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w Hiszpanii. Szef centroprawicowej Partii Ludowej (PP) Pablo Casado stwierdził, że "dzięki desygnowaniu Delgado Sanchez będzie miał w prokuraturze generalnej swojego 23 ministra".

Inną kwestią krytykowaną przez opozycję jest fakt, że drugi rząd Sancheza będzie najdroższym gabinetem Hiszpanii od czasu upadku reżimu generała Francisco Franco. Tylko koszty związane z wypłatami dla ministrów i urzędników najwyższego szczebla wzrosną łącznie o ponad 20 mln euro.

Marcin Zatyka