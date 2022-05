Hiszpania: Dwie osoby zginęły wskutek eksplozji w zakładzie produkcji paliw

Co najmniej dwie osoby zginęły w czwartek w wyniku wybuchu, do którego doszło na terenie zakładu produkującego biodiesel we wspólnocie autonomicznej La Rioja, na północy Hiszpanii.

Jak poinformowały regionalne władze, w związku z wybuchem konieczna była ewakuacja około 250 dzieci znajdujących się w położonym w pobliżu zakładu parku zoologicznego. Żadne z nich nie ucierpiało w zdarzeniu.