Hiszpania: Dyrektor Instytutu Polskiego w Madrycie: rocznica bitwy pod Somosierrą przekuta w dzień braterstwa polsko-hiszpańskiego

Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” oraz hiszpańska grupa rekonstrukcyjna „Voluntarios de Madrid 1808-1814”, przy współpracy m.in. ambasady RP w Hiszpanii oraz Instytutu Polskiego w Madrycie, zorganizowały w niedzielę uroczystości dla upamiętnienia 214. rocznicy bitwy pod Somosierrą - poinformowała PAP dyrektor Instytutu Gabriela Słowińska. „W dzisiejszych czasach ta rocznica została przekuta w dzień braterstwa polsko-hiszpańskiego” - powiedziała.

30 listopada 1808 r. polscy szwoleżerowie pod dowództwem Jana Kozietulskiego przeprowadzili brawurowy atak na bronioną przez hiszpańską artylerię przełęcz Somosierra, zakończony zdobyciem wąwozu. Zwycięska bitwa otworzyła Napoleonowi najkrótszą drogę na Madryt i pozwoliła mu kontynuować kampanię hiszpańską.

W niedzielnych uroczystościach w Somosierze udział wzięli m.in. attache obrony przy ambasadzie RP komandor porucznik Dorota Stachura, dyrektor Instytutu Polskiego, wicekonsul RP w Madrycie Ilona Hahn, burmistrz Somosierry Alejandro Trillo Sanz. Licznie przybyli Polacy mieszkający w Hiszpanii, w tym przedstawiciele organizacji polonijnych, oraz Hiszpanie - razem ponad 400 osób. Uroczystości filmowała lokalna telewizja TeleMadrid.

W kaplicy w Somosierze odbyła się msza w intencji poległych bohaterów, z ceremoniałem pocztu sztandarowego i uświetniona patriotycznym występem chóru stowarzyszenia "Nasz Dom". Kaplica została przystrojona biało-czerwonymi kwiatami oraz flagami Polski i Hiszpanii. Odegrano hymny obu krajów, a delegacje złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową znajdującą się na fasadzie kościoła. Napis na tablicy głosi w języku hiszpańskim: "Hiszpanie męstwo cenić umieją". Grupa rekonstrukcji historycznej w strojach i rynsztunku bojowym z epoki napoleońskiej odegrała sceny z bitwy pod Somosierrą.

"Dzisiejsze uroczystości rocznicowe to doskonały przykład, że wspólnota polonijna jest najlepszym ambasadorem polskości - powiedziała w rozmowie z PAP Słowińska. - Obchody bitwy pod Somosierrą mają na celu nie tylko upamiętnienie niezwykłego męstwa i poświęcenia Polaków, z czasem zostały przekute w dzień braterstwa polsko-hiszpańskiego, umacniając przyjaźń między naszymi narodami."

Burmistrz Somosierry Alejandro Trillo Sanz w przemówieniu podkreślił, że w czasach napoleońskich zarówno Hiszpanie, jak i Polacy walczyli o swoją wolność. Przypomniał, że Polacy mieli nadzieję, że niepodległość odzyskają pod wodzą Napoleona. Wskazał, że "spotkania jak to dzisiejsze przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia i tworzą wspólną Europę"; nawoływał do budowania pokoju.

Po części oficjalnej spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na "spotkanie braterstwa" - poczęstunek, który serwował osobiście burmistrz Somosierry.

W pobliskiej Izbie Pamięci Narodowej można było obejrzeć kolekcję pamiątek i dokumentów związanych z wydarzeniem sprzed ponad 200 lat.

Z Saragossy Grażyna Opińska