Hiszpania: Dzieci naśladują w szkołach zachowanie bohaterów brutalnego serialu „Squid Game”

Dzieci w wielu hiszpańskich szkołach podstawowych zaczęły naśladować zachowanie bohaterów brutalnego południowokoreańskiego serialu „Squid Game”, pokazywanego na amerykańskiej platformie streamingowej Netflix.

Serial przedstawia grupę osób uczestniczących w grach, ale konkurujących ze sobą na śmierć i życie, gdzie przegrywający są brutalnie zabijani. Grupa perwersyjnych milionerów robi zakłady i bawi się obserwowaniem tych "zabaw". W serialu gra idzie o wielomilionową nagrodę dla zwycięzcy, który przeżyje.

"Zauważyliśmy, że 8- i 9-latkowie bawią się w gry podobne do tych pokazywanych w filmie. Ze śpiewem naśladują strzały do przegrywających i sami padają na ziemię udając martwych. Jestem w szoku" - napisała na Twitterze jedna z nauczycielek, otwierając w sieciach społecznościowych debatę.

"Jak mamy przekazywać wartości, jeżeli na co dzień w domu jest normalne oglądanie przez małe dzieci brutalnych scen przemocy?" - zapytała retorycznie. "Choć serial nie jest rekomendowany dla osób poniżej 16 lat, wygląda na to, że wiele dzieci ogląda go ze swoimi rodzicami" - dodała.

Nauczyciele obawiają się, że pokazywana w filmie przemoc spowoduje u dzieci znieczulicę i sygnalizują na Twitterze niebezpieczeństwa, na jakie narażone są małe dzieci, które jeszcze nie umieją oddzielić rzeczywistości od fikcji.

Dyrekcja szkoły podstawowej w San Sebastian de los Reyes w regionie Madrytu wystosowała do rodziców alarmujące pismo informując o niebezpieczeństwach, na jakie narażeni są najmłodsi widzowie "Squid Game". "Obrazy i wartości przekazywane w tym filmie mogą poważnie zaszkodzić dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkoły podstawowej" - ostrzegła.

Według hiszpańskiego dziennika "ABC" serial należy do najchętniej oglądanych w historii Netflixu i już przekroczył 111 mln wyświetleń na całym świecie.

Z Saragossy Grażyna Opińska