Hiszpania: Ekolodzy protestują przeciwko masowemu budowaniu basenów na Majorce

Władze ekologicznej organizacji Terraferida protestują przeciwko nadmiernej liczbie basenów budowanych na Majorce. Hiszpańscy aktywiści wskazują, że nasilające się w ostatnich latach zjawisko prowadzi do marnotrawstwa wody.

Organizacja ekologów cytowana we wtorek przez dziennik "El Confidencial" wskazuje, że na wyspie o powierzchni 3640 km kwadratowych znajduje się już blisko 50 tys. basenów. Z najnowszego raportu Terraferida wynika, że na Majorce tylko w ciągu ostatnich sześciu lat wybudowano 5217 basenów.

"Oznacza to, że na wyspie powstaje średnio w ciągu tygodnia 17 basenów" - odnotowała organizacja ekologów wzywając wspólnotę autonomiczną Balearów do podjęcia szybkich działań hamujących zjawisko, które przyczynia się do nadmiernego zużycia wody.

Według ekologów władze rządu regionalnego Balearów wraz z postępującą suszą powinny wprowadzić zakaz budowy basenów. Ich zdaniem wyjątek mogłyby stanowić jedynie obiekty w miejscowościach pozbawionych masowej turystyki oraz baseny miejskie.

Bieżący rok jest uznawany przez instytut meteorologiczny Hiszpanii Aemet za jeden z najsuchszych w historii kraju. Susza odczuwana jest we wszystkich regionach, również na Balearach.

Marcin Zatyka

