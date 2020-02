Hiszpania: Ekstradycja poszukiwanego od 26 lat zamachowca

Brazylia wydała Hiszpanii ukrywającego się od 1994 r. zamachowca Carlosa Garcię Julię. Blisko 65-letni Hiszpan był poszukiwany po ucieczce z więzienia, w którym odsiadywał wyrok za zabicie pięciu adwokatów i związkowców przy madryckim dworcu Atocha w 1977 r.

Policja federalna Brazylii poinformowała, że hiszpański terrorysta powrócił do Madrytu z Sao Paulo nad ranem w eskorcie hiszpańskich funkcjonariuszy. Przypomniała, że od grudnia 2018 r., kiedy został ujęty na terenie aglomeracji Sao Paulo, przebywał w areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję.

Ujęcie Garcii Julii możliwe było dzięki wspólnej operacji hiszpańskiej policji krajowej (Policia Nacional) oraz śledczych z brazylijskiej policji federalnej. To właśnie ona natrafiła na trop terrorysty ukrywającego się w Sao Paulo pod zmienionym nazwiskiem. Pracował tam jako kierowca Ubera.

W trakcie dochodzenia ustalono, że terrorysta po ucieczce z hiszpańskiego więzienia w 1994 r. ukrywał się w kilku krajach Ameryki Południowej, m.in. w Chile, Kolumbii, Wenezueli oraz w Brazylii.Garcia Julia, który w 1980 r. został skazany na 193 lata więzienia za zabicie w 1977 r. przy madryckim dworcu Atocha pięciu adwokatów i działaczy związkowych, zbiegł z Hiszpanii, gdy przebywał na przepustce.

Po kilku latach poszukiwań na ślad Garcii natrafiono w Boliwii, gdzie aresztowano go za przynależność do grupy handlującej narkotykami. Przed rozpoczęciem ekstradycji do Hiszpanii udało mu się jednak uciec z więzienia.

Carlos Garcia Julia był jednym z dwóch kluczowych wykonawców zamachu, jakiego dokonała sześcioosobowa grupa postfrankistowskich radykałów, sprzeciwiających się demokratyzacji Hiszpanii. Pozostali sprawcy ataku przebywają w więzieniach, odbyli już wyrok lub zmarli w trakcie procesu.

Marcin Zatyka