Hiszpania: "El Confidencial": co czwarty młody Hiszpan jest bezrobotny; brakuje debaty nad tym problemem

Prawie 280 tys. Hiszpanów w wieku 25-29 lat, czyli co czwarta osoba w tej grupie nie studiuje ani nie pracuje - wynika ze statystyk Organizacji Współracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W Hiszpanii brakuje społecznego i politycznego zainteresowania problemami młodych ludzi - komentuje w poniedziałek dziennik "El Confidencial".

"Każde pokolenie skarży się, że młodzi pracują mniej i nie chcą podejmować wysiłku, ale w rzeczywistości różnica polega na braku takich samych możliwości. Obecnie młodzi ludzie mają mniej możliwości od poprzedniego pokolenia" - ocenia dziennik.

Dodaje jednak, że dzisiaj jedyną aspiracją ponad ćwierć miliona młodych ludzi jest życie z pracy innych, co oznacza ogromne obciążenie społeczne.

Dziennik stawia pytanie, czy hiszpańska młodzież jest bardziej leniwa od swoich rówieśników z innych krajów, czy też brakuje jej możliwości albo zawodzi system edukacyjny kraju. "Brakuje zainteresowania sytuacją młodych do tego stopnia, że nawet nie toczy się w tej sprawie debata społeczna" - konstatuje "El Confidencial".

Według gazety krajowi politycy wciąż powtarzają, że "w Hiszpanii dobrze się żyje" i chwalą się "siłą i rozwojem hiszpańskiej gospodarki", ale - jak podkreślono - dzieje się tak głównie dzięki masowemu transferowi środków z północnej Europy. "Tymczasem co czwarty młody Hiszpan jest bezrobotny, a do tego odziedziczy ogromny dług publiczny" - zaznacza "El Confidencial" i dodaje, że w rozwiązaniu problemów młodych ludzi nie pomagają kolejne działania rządu.

Dziennik przypomina, że ostatnio rząd zaostrzył warunki, na jakich firmy mogą oferować praktyki. Oprócz tego, że wszystkie muszą być płatne, "co jest zrozumiałe", wprowadzono obowiązek ubezpieczenia społecznego i powiązania praktyk z programem studiów, co stanowi przeszkodę dla oferujących je firm - ocenia gazeta. "El Confidencial" zachęca młodych ludzi do angażowania się w działalność polityczną na rzecz poprawienia swojej sytuacji.

OECD ostrzegła we wrześniu przed strukturalnie wysoką stopą bezrobocia w Hiszpanii i trudnościami młodych ludzi, aby wejść na rynek pracy. Wojna na Ukrainie, wzrost cen energii i niepewność mogą pogorszyć sytuację - oceniła. Organizacja ostrzegła przed wzrostem konfliktów społecznych.

Z Saragossy Grażyna Opińska