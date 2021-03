Hiszpania: “El Mundo”: Były król Juan Carlos na razie nie wróci do kraju

Były król Hiszpanii Juan Carlos odroczył zaplanowany na wiosnę powrót do kraju, pozostawiając decyzję co do terminu przyjazdu w rękach swego syna Filipa VI - poinformował w sobotę dziennik “El Mundo”, powołując się na przyjaciół rodziny królewskiej.

Gazeta wskazała, że z powodu złej atmosfery panującej w Hiszpanii wokół monarchii i osoby byłego króla Juan Carlos odwołał swój planowany powrót ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie mieszka od sierpnia ub.r.

Według "El Mundo" Burbon miał przybyć do Hiszpanii w pierwszej połowie marca, a głównym powodem jego wizyty miał być udział w sobotnich regatach w prowincji Pontevedra na północnym zachodzie kraju.

Dziennik potwierdził wśród przyjaciół rodziny królewskiej, że Juan Carlos będzie mógł powrócić dopiero wtedy, gdy otrzyma jasną informację w tej sprawie od swego syna, obecnego króla Filipa VI, gdyż "obecny czas jest niewłaściwy". Gazeta twierdzi, że powrót Burbona do Hiszpanii ma być tymczasowy, gdyż król, który abdykował w 2014 r. na rzecz syna, nie planuje już płacenia podatków w swojej ojczyźnie.

Wobec Juana Carlosa prowadzone są w Hiszpanii i Szwajcarii śledztwa dotyczące jego rzekomego uwikłania w praktyki korupcyjne oraz unikanie płacenia podatków. Burbon dopiero po wyjeździe do ZEA oddał hiszpańskiemu fiskusowi 4,4 mln euro z tytułu zaległych podatków i kar za zwłokę.

Inną sprawą ciążącą w ostatnich dniach na wizerunku hiszpańskiej monarchii był wyjazd do ZEA córek Juana Carlosa, Eleny i Cristiny. W lutym podczas odwiedzin u swego ojca przyjęły one, podobnie jak były król, chińskie szczepionki przeciw koronawirusowi.

Na początku sierpnia 2020 r. Juan Carlos niespodziewanie opuścił Hiszpanię. W skierowanym do Filipa VI piśmie wyjaśnił, że opuszcza kraj, aby ułatwić mu sprawowanie urzędu. Nawiązał też do kontrowersji związanych z ciążącymi na nim zarzutami korupcyjnymi.

Marcin Zatyka