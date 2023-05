Hiszpania: Ewakuacja szpitala w Oviedo po alarmie bombowym

Władze szpitala uniwersyteckiego w Oviedo, na północy Hiszpanii, zarządziły w nocy ze środy na czwartek ewakuację tej placówki medycznej po alarmie bombowym.

Jak sprecyzowały w komunikacie, alert ogłoszono przed północą, a teren szpitala został otoczony przez zespoły policyjne wyspecjalizowane w poszukiwaniu i dezaktywacji ładunków wybuchowych.

Z informacji dyrekcji szpitala wynika, że ewakuowani zostali już m.in. pacjenci oraz personel medyczny z izby przyjęć.

Według kierownictwa szpitala wyprowadzone ze szpitala osoby oczekują na zakończenie trwających w budynku placówki przeszukań pomieszczeń. Biorą w nich udział policjanci oraz psy wyszkolone w poszukiwaniach ładunków wybuchowych.

Premier wspólnoty autonomicznej Asturii Adrian Barbon zaapelował do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju oraz wezwał osoby przebywające w szpitalu do zastosowania się do poleceń funkcjonariuszy policji.