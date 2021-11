Hiszpania: Ewakuowani w związku z erupcją wulkanu na La Palmie dostali średnio ok. 90 euro pomocy

Każdy z ponad 8000 ewakuowanych z powodu erupcji kanaryjskiego wulkanu Cumbre Vieja mieszkańców La Palmy dostał od władz tej wyspy wsparcie finansowe o średniej wartości niespełna 90 euro, podały regionalne władze.

We wtorkowym komunikacie poinformowały one, że od 19 września, kiedy doszło do erupcji wulkanu, władze La Palmy wypłaciły w ramach pomocy poszkodowanym około 700 tys. euro.

Reprezentujący władze kanaryjskiej wyspy Mariano Zapata podał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że prace nad budową zastępczych domów z prefabrykatów postępują, choć są stosunkowo powolne.

"Dotychczas przekazaliśmy ewakuowanym rodzinom pięć takich domów zastępczych. W najbliższym czasie poszkodowani zostaną umieszczeni w kolejnych 12 budynkach", zapewnił Zapata.

Według działających na terenie La Palmy organizacji charytatywnych, takich jak Caritas oraz Czerwony Krzyż, na wyspę docierają duże ładunki z pomocą humanitarną dla poszkodowanych, głównie odzieżą i środkami higieny.

Czerwony Krzyż wskazuje, że choć każdy z ewakuowanych wskutek erupcji wulkanu znalazł tymczasowe schronienie, to zaznaczył, że wiele osób potrzebuje wsparcia materialnego oraz psychologicznego. Organizacja szacuje, że obecnie z jej pomocy korzysta stale 771 poszkodowanych przez Cumbre Vieja.

Marcin Zatyka