Hiszpania: Fundacja Madrina: z naszego kraju wyjechała już ponad połowa ukraińskich uchodźców wojennych

Ponad połowa ukraińskich uchodźców wojennych, którzy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przybyli do Hiszpanii, wyjechała już z tego kraju - poinformowała hiszpańska fundacja społeczna Madrina, zajmująca się m.in. wspieraniem uchodźców.

Cytowana przez hiszpańskie media organizacja sprecyzowała, że decyzje o wyjeździe zostały najczęściej podjęte z powodu "braku wystarczającej pomocy obiecanej ukraińskim rodzinom" przez rząd Pedro Sancheza.

Kierownictwo fundacji Madrina odnotowało, że wielu Ukraińców po przybyciu do Hiszpanii zostało zmuszonych do wyczekiwania na posiłki w tzw. kolejkach głodu do instytucji humanitarnych.

Powołujący się na kierownictwo fundacji portal Hispanidad ujawnił, że choć kierowane przez Jose Luisa Escrivę ministerstwo ds. przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji zatwierdziło w 2022 roku plan wydatków dla uciekinierów wojennych z Ukrainy, to środki te zostały wypłacone w niewielkim stopniu.

Fundacja ujawniła wiele przypadków ukraińskich uchodźców, którzy po przybyciu do Hiszpanii "stali się żebrakami". W przekazanym mediom komunikacie potwierdziła, że ponad połowa z prawie 170 tys. uciekinierów wojennych z Ukrainy opuściła już Hiszpanię.

"Wrócili do swego kraju lub skierowali się do innego (…). Przed wyjazdem mówili, że żyją w gorszych warunkach niż na Ukrainie" - podała fundacja Madrina.

Marcin Zatyka