Hiszpania: Instytut Polski w Madrycie przyłączył się do akcji solidarnościowej z walczącą Ukrainą

Instytut Polski (IP) w Madrycie przyłączył się do akcji promocyjnej projektu autorstwa ukraińskiej artystki Darii Kolcowej „Theory of Protection” przeciwko wojnie na Ukrainie - poinformowała PAP w sobotę dyrektor IP Gabriela Słowińska.

Akcja jest inicjatywą Ośrodka Sztuki Lescer w Zalesiu Górnym, przy współpracy z Polskim Instytutem Kultury w Nowym Jorku; nawiązuje do zabezpieczeń okien w domach taśmą klejącą na wypadek nalotów. "Instalacje wzmacniające symbolizują siłę ukraińskiego ruchu oporu i mają na celu wykazanie naszego całkowitego poparcia dla walczącej Ukrainy" - powiedziała dyr. Słowińska.

Projekt, który początkowo był odpowiedzią na ataki w Doniecku i Ługańsku w 2014 r., odwzorowuje sposób, w jaki Ukraińcy zabezpieczają okna swoich domów przed eksplozjami i ostrzałem podczas rosyjskiej agresji - napisał IP na FB. "Zaklejone taśmą samoprzylepną mogą ratować życie, symbolizować ranę i bandaż" - dodał.

"Z Instytutu Polski w Madrycie dołączyliśmy do akcji solidarnościowej, instalując na szybach okien naszej siedziby taśmy klejące"- zauważyła Słowińska, dodając, że będzie apelowała do innych instytucji kultury, aby przyłączyły się do tej inicjatywy na znak solidarności z zaatakowaną przez Rosję Ukrainą.

Z Saragossy Grażyna Opińska