Hiszpania: Kary do 1 mln euro dla firm bez internetowego kanału dla skarg i sygnałów od pracowników

Od 13 marca firmy w Hiszpanii, zatrudniające ponad 50 osób, będą miały obowiązek utworzenia internetowego kanału służącego do odbioru skarg i sygnałów od pracowników, np. strony internetowej lub adresu poczty elektronicznej, a także zarządzać nim na bieżąco - wynika z Ustawy o Ochronie Sygnalistów, zatwierdzoną w ubiegłym miesiącu przez Kongres Deputowanych.

Ustawa z ponad rocznym opóźnieniem transponuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa UE (tzw. whistleblowing).

Celem nowych przepisów jest ułatwienie informowania dyrekcji przez pracowników i osoby związane z firmą, np. dostawców, o wszelkich praktykach, które mogą stanowić przestępstwo. Najczęściej są to przypadki korupcji, mobbingu i molestowania seksualnego. Ustawa zapewnia bezpieczeństwo prawne informatorom, którzy mogą być anonimowi.

Przepisy nakładają na firmy obowiązek natychmiastowego zawiadamiania prokuratury, a jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, narażą się na kary grzywny - nawet do wysokości 1 mln euro w przypadkach "bardzo poważnych".

Według ekspertów, na których powołał się dziennik "El Mundo", to oznacza dodatkowe obowiązki i koszty dla firm, gdyż muszą zatrudnić dodatkowy personel do przetwarzania otrzymywanych informacji i zespoły do badania skarg, z koniecznością przestrzegania terminów, albo zlecić podwykonawstwo innej firmie.

Dodatkowo "istnieje wiele niepewności, jak w praktyce będą interpretowane przepisy, idące dalej od dyrektywy europejskiej w tej sprawie" - oceniła Margarita Fernandez z firmy Baker McKenzie, cytowana przez dziennik. "A jak nowe prawo będzie egzekwowane np. wobec członków zarządu odpowiedzialnych za kanał ds. sygnałów?" - zapytała wskazując, że "wątpliwości wiążą się z możliwym konfliktem interesów i prawem do nieobciążania się ze strony firmy".

Przepisy wejdą w życie 13 marca, ale przewiduje się trzy miesiące na adaptację dla dużych firm i sześć miesięcy dla firm średnich (od 50 do 249 pracowników) lub mających siedziby w gminach do 10 tys. mieszkańców.

Zgodnie z danymi Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) w Hiszpanii istnieje 25 tys. firm zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

Z Saragossy Grażyna Opińska