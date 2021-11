Hiszpania: Kary za transakcje gotówkowe powyżej 1 tys. euro

Hiszpański Urząd Skarbowy ściśle nadzoruje przepływy gotówkowe w celu zwalczania szarej strefy gospodarczej i oszustw podatkowych. Wszystkie przelewy pieniężne powyżej tysiąca euro są ściśle monitorowane i mogą skutkować ukaraniem ze strony Urzędu.

Zgodnie z nowymi zaostrzonymi przepisami, limit korzystania z płatności w gotówce wynosi obecnie 1 tys. euro. Hiszpańskie media informują, że niewiedza w tym zakresie i przekroczenie dozwolonej kwoty gotówkowej może skutkować sankcjami pieniężnymi.

Każda płatność od konsumenta lub przedsiębiorcy przekraczająca sumę 1 tys. euro musi być dokonywana za pomocą środków pozwalających na zarejestrowanie transakcji, jak karty kredytowe lub przelewy bankowe.

Oprócz tego, banki rejestrują wszelkie ruchy na koncie przekraczające sumę 3 tys. euro i zwracają się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego w celu ich zweryfikowania. Takie transakcje powinny zostać usprawiedliwione w celu uniknięcia kary.

Urząd Skarbowy zwraca szczególną uwagę na banknoty o nominale 500 euro, kojarzone z gospodarką podziemną.

Transakcje o wartości powyżej 10 tys. euro stanowią kolejny "czerwony alert" dla urzędu, który może zażądać wyjaśnień, po wcześniejszym powiadomieniu ze strony banku.

Okresowe wpłacanie gotówki na to samo konto także może wzbudzić podejrzenia co do jej legalności.

Z Saragossy Grażyna Opińska